Ελλάδα

Μέλπω Ζαρόκωστα: Η κηδεία της θα γίνει την Τρίτη 20 Ιανουαρίου στο Α’ Νεκροταφείο

Η εξόδιος ακολουθία θα γίνει στις 13.00 το μεσημέρι
Μέλπω Ζαρόκωστα
H Μέλπω Ζαρόκωστα / NDP PHOTO

Η Μέλπω Ζαρόκωστα άφησε την τελευταία της πνοή και ο χαμός της αφήνει ένα μεγάλο κενό στην τέχνη της υποκριτικής, καθώς ήταν ένας από τα τελευταία πρόσωπα της «χρυσής εποχής» του ελληνικού κινηματογράφου που ήταν ακόμα εν ζωή.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Σπύρου Μπιμπίλα, η κηδεία της σπουδαίας ηθοποιού θα γίνει την προσεχή Τρίτη 20 Ιανουαρίου. Φίλοι, συγγενείς και θαυμαστές της Μέλπως Ζαρόκωστα θα έχουν τη δυνατότητα να της πουν το «τελευταίο αντίο» στις 13.00 στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

«Με βαθύτατη θλίψη πριν από λίγο μάθαμε από τον αγαπημένο της γιο Αλέξανδρο Παγουλάτο την αποχώρηση από την ζωή της πολυαγαπημένης μας σπουδαίας ηθοποιού, αγωνίστριας, σπουδαίας μεταφράστριας πάμπολλων έργων…

Δίπλα σε όλους τους αγώνες των ηθοποιών η αγαπημένη μας φίλη που άφησε το αποτύπωμα της σε πάμπολλες υπέροχους ρόλους στον κινηματογράφο και την τηλεόραση.

Όσοι την γνωρίσαμε και από το θέατρο και δουλέψαμε μαζί της ζήσαμε το πάθος και την αγάπη της για το θέατρο.

Μέλπω μου, σ’ ευχαριστώ που με τίμησες με μια μεγάλη φιλία. Θα σε αγαπάμε πάντα… Η έξοδιος ακολουθία θα γίνει την Τρίτη στη 1 το μεσημέρι στο Πρώτο Νεκροταφείο», έγραφε η ανακοίνωση του Σπύρου Μπιμπίλα.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Σπύρος Μπιμπίλας (@spyrosmpimpilas)

Σημειώνεται ότι η σπουδαία Ελληνίδα καλλιτέχνιδα έπασχε από άνοια, ενώ παράλληλα είχε προβλήματα σε πολλά ζωτικά της όργανα και και είχε υποβληθεί σε αρκετές επεμβάσεις, σύμφωνε με όσα είχε αποκαλύψει ο γιος της τον περασμένο Νοέμβριο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
141
134
118
109
91
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
«Έρχεται κρύο με επιλεκτικές και ασθενείς χιονοπτώσεις» - Η ανάρτηση του Γιάννη Καλλιάνου και τα «καρφιά» εναντίων μετεωρολόγων
«Η θερμοκρασία θα πέσει έως και 8-10 βαθμούς, με ισχυρούς βορειοανατολικούς ανέμους που θα αγγίζουν τα 7–8 μποφόρ, αλλά χωρίς δυναμικά επεισόδια χιονοπτώσεων»
καιρός
Υπό την επήρεια μέθης οδηγούσε η 24χρονη που έπεσε πάνω σε 15 αυτοκίνητα στη Θεσσαλονίκη - 0,41 έδειξε η μέτρηση αλκοόλ
Έτσι εκτός την ποινή που θα της επιβάλλει το δικαστήριο, θα της επιβληθεί πρόστιμο της τάξεως των 700 ευρώ, αφαίρεση άδειας οδήγησης για 90 μέρες και ακινητοποίηση του οχήματός της
Η στιγμή που έχει φτάσει το ασθενοφόρο
Newsit logo
Newsit logo