Μέλπω Ζαρόκωστα: Η κηδεία της θα γίνει την Τρίτη 20 Ιανουαρίου στο Α’ Νεκροταφείο

Η Μέλπω Ζαρόκωστα άφησε την τελευταία της πνοή και ο χαμός της αφήνει ένα μεγάλο κενό στην τέχνη της υποκριτικής, καθώς ήταν ένας από τα τελευταία πρόσωπα της «χρυσής εποχής» του ελληνικού κινηματογράφου που ήταν ακόμα εν ζωή.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Σπύρου Μπιμπίλα, η κηδεία της σπουδαίας ηθοποιού θα γίνει την προσεχή Τρίτη 20 Ιανουαρίου. Φίλοι, συγγενείς και θαυμαστές της Μέλπως Ζαρόκωστα θα έχουν τη δυνατότητα να της πουν το «τελευταίο αντίο» στις 13.00 στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Με βαθύτατη θλίψη πριν από λίγο μάθαμε από τον αγαπημένο της γιο Αλέξανδρο Παγουλάτο την αποχώρηση από την ζωή της πολυαγαπημένης μας σπουδαίας ηθοποιού, αγωνίστριας, σπουδαίας μεταφράστριας πάμπολλων έργων…

Δίπλα σε όλους τους αγώνες των ηθοποιών η αγαπημένη μας φίλη που άφησε το αποτύπωμα της σε πάμπολλες υπέροχους ρόλους στον κινηματογράφο και την τηλεόραση.

Όσοι την γνωρίσαμε και από το θέατρο και δουλέψαμε μαζί της ζήσαμε το πάθος και την αγάπη της για το θέατρο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μέλπω μου, σ’ ευχαριστώ που με τίμησες με μια μεγάλη φιλία. Θα σε αγαπάμε πάντα… Η έξοδιος ακολουθία θα γίνει την Τρίτη στη 1 το μεσημέρι στο Πρώτο Νεκροταφείο», έγραφε η ανακοίνωση του Σπύρου Μπιμπίλα.

View this post on Instagram A post shared by Σπύρος Μπιμπίλας (@spyrosmpimpilas)

Σημειώνεται ότι η σπουδαία Ελληνίδα καλλιτέχνιδα έπασχε από άνοια, ενώ παράλληλα είχε προβλήματα σε πολλά ζωτικά της όργανα και και είχε υποβληθεί σε αρκετές επεμβάσεις, σύμφωνε με όσα είχε αποκαλύψει ο γιος της τον περασμένο Νοέμβριο.