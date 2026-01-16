Πέθανε η Μέλπω Ζαρόκωστα στα 92 της χρόνια

«Έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών η σπουδαία ηθοποιός Μέλπω Ζαρόκωστα. η οποία τα τελευταία χρόνια ζούσε στο Γηροκομείο Αθηνών.
Τη δυσάρεστη είδηση του θανάτου της έφερε στο φως το okmag.gr, που επικοινώνησε με τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Γηροκομείου Αθηνών, Σπύρο Πώρο. Η Μέλπω Ζαρόκωστα τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε πολλά προβλήματα υγείας. Όπως έγινε γνωστό, η κηδεία της θα πραγματοποιηθεί στις 13:00 το μεσημέρι της Τρίτης (20.1.26) στο Α΄Νεκροταφείο.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Η σπουδαία Ελληνίδα καλλιτέχνιδα έπασχε από άνοια, ενώ παράλληλα είχε προβλήματα σε πολλά ζωτικά της όργανα και και είχε υποβληθεί σε αρκετές επεμβάσεις, σύμφωνε με όσα είχε αποκαλύψει ο γιος της τον περασμένο Νοέμβριο.
«Επέστρεψε στο γηροκομείο. Εντάξει, είναι πλέον σε μια μεγάλη ηλικία, έχει κάποιες αγκυλώσεις και δεν κινείται εύκολα, θέλει τη φροντίδα της. Ανακτά λίγο περισσότερο την επικοινωνία, αναγνωρίζει τα οικεία πρόσωπα, χαμογελάει αλλά κοιμάται τις περισσότερες ώρες. Γενικά δεν υποφέρει. Έχει φθορά και στο νευρικό σύστημα, έχει ένα επίπεδο άνοιας και έχει φθορά σε όλα τα όργανα», είχε δηλώσει ο Αλέξανδρος Παγουλάτος στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά στο MEGA.
Για τον θάνατο της Μέλπως Ζαρόκωστα έκανε ανάρτηση στο Facebook και η ανιψιά της.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
«Ο μόνος άνθρωπος στην οικογένεια που είχε καταλάβει την ελάχιστη αυτοεκτίμηση μου και δήλωνε θαυμάστρια μου. Γι’ αυτό την αγαπούσα πολύ. Ήταν παντρεμένη με τον θείο μου τον Βίκτωρα Παγουλάτο που επίσης κι εκείνος μου στάθηκε σε δύσκολες στιγμές. Από αυτόν τον γάμο γεννήθηκε το μοναδικό της παιδί και ξάδερφος μου ο Αλέξανδρος» έγραψε η Νταίζη Γαλιατσάτου.
Ποια ήταν η Μέλπω Ζαρόκωστα
Η Μέλπω Ζαρόκωστα γεννήθηκε στον Πειραιά στα 1933. Ήταν κόρη του Ηλία Ζαρόκωστα ενός από τους πρώτους Έλληνες αναλογιστές και της Δέσποινας Σπυροπούλου. Μετά τον πόλεμο του 1940, μετανάστευσε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου και στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, όπου σπούδασε θέατρο στο Metropolitan Theater και στη σχολή Canandale σκηνοθεσία, σενάριο και υποκριτική.
Έμεινε εκεί 11 χρόνια και ξεκίνησε την καλλιτεχνική της καριέρα στην τηλεόραση και το θέατρο. Ερμήνευσε στο Σίδνεϊ την Αντιγόνη του Ζαν Ανούιγ, επίσης την Εκάβη στα ελληνικά για την ελληνική παροικία.
Το 1957 παντρεύτηκε τον πρώτο της σύζυγο, τον πιανίστα Ανδρέα Διαμαντίδη, και μετέβη μαζί του Λονδίνο, όπου και έμειναν για έναν χρόνο.
Λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων επέστρεψε στην Ελλάδα το 1958. Σχεδόν ταυτόχρονα με την επιστροφή στην Αθήνα, ξεκίνησε και τη συνεργασία της με τον θίασο του Λάμπρου Κωνσταντάρα. Εκεί γνώρισε και τον μετέπειτα δεύτερο σύζυγο της επίσης ηθοποιό και σκηνοθέτη Βίκτορα Παγουλάτο με τον οποίο και απέκτησαν έναν γιο, τον Αλέξανδρο.
Ασχολήθηκε με τη μετάφραση και διασκευή έργων για το θέατρο, ραδιόφωνο και τηλεόραση. Έγραψε το πρώτο της θεατρικό έργο, το Φροντιστήριο γυναικών, στο οποίο και συμπρωταγωνίστησε με τον Ντίνο Ηλιόπουλο, τη Νόρα Βαλσάμη και το Νίκο Απέργη. Έκτοτε αρκετά δικά της έργα έχουν παιχθεί στην Αθήνα και την επαρχία.
Υπήρξε το πρώτο γυναικείο μέλος της Εταιρείας Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων από το 1960, μέλος του Δ.Σ. από το 1990 και Πρόεδρος της Εταιρείας από το 1999 έως το 2001.
Οι ταινίες που είχε πάρει μέρος
1959 Το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο
1960 Οικογένεια Παπαδοπούλου
1961 Ο θάνατος θα ξανάρθει
1964 Η βίλα των οργίων
1964 Διαζύγιο α-λα ελληνικά
1964 Κάθε καημός και δάκρυ
1965 Όχι, κύριε Τζόνσον
1965 Υπάρχει και φιλότιμο
1966 Όλοι οι άντρες είναι ίδιοι
1966 Η γυναίκα μου τρελάθηκε
1967 Κάτι κουρασμένα παλικάρια
1968 Όλγα αγάπη μου
1969 Αγάπη για πάντα
1969 Το λεβεντόπαιδο
1969 Όταν η πόλις πεθαίνει
1969 Η κόμισσα της φάμπρικας
1969 Ο άνθρωπος που γύρισε από τα πιάτα
1970 Ένα αστείο κορίτσι
1970 Μια τρελή, τρελή σαραντάρα
1970 Η ανταρσία των 10
1970 Αγάπη για πάντα νοσοκόμα
1971 Αεροσυνοδός
1972 Η Αλίκη δικτάτωρ
1981 Τα τσακάλια μητέρα
1982 Η στροφή
1982 Φυλακές ανηλίκων
1984 Ταχύτητα και αγάπη
1988 Ισόβια
2006 Πέντε λεπτά ακόμα
2017 Glabra
Σειρές που είχε πάρει μέρος
1973 – 1974 Ο κουσούρης ΥΕΝΕΔ
1974 Αληθινές ιστορίες ΕΙΡΤ
1976 Το ταξίδι ΥΕΝΕΔ
1977 Αθάνατες ιστορίες αγάπης ΥΕΝΕΔ
1981 Μαρία Πάρνη ΕΡΤ
1992 Μια απίθανη γιαγιά ΕΤ2
1992 Οι τρεις Χάριτες MEGA
1992 – 1994 Ο χήρος, η χήρα και τα χειρότερα ANT1
1996 Έλλη και Άννα ANT1
1997 – 1998 Δανεικός πατέρας ANT1
1998 Νυχτερινό δελτίο ΕΤ1
2000 – 2001 Παππούδες εν δράσει ΕΤ1
2004 Τα μαχαιρώματα ANT1
2004 – 2005 Βελούδο από μετάξι ALPHA
2005 Γάμος με τα όλα του ANT1
2007 Εντιμότατοι κερατάδες ALPHA
2007 Το κόκκινο δωμάτιο MEGA
2009 Ευτυχισμένοι μαζί MEGA
2012 Κλινική περίπτωση MEGA
2016 Μην αρχίζεις τη μουρμούρα ALPHA
2016 – 2017 Αστέρας Ραχούλας ALPHA