Μεσολόγγι: Ανήλικοι χτύπησαν 14χρονο, τον ανάγκασαν να γονατίσει και ανέβασαν το βίντεο στα social media

Ολοένα και αυξάνονται τα περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων στη χώρα μας με ένα νέο συμβάν να λαμβάνει χώρα στο Μεσολογγι.

Το σοβαρό περιστατικό bullying με θύμα 14χρονο σημειώθηκε στο Μεσολόγγι, όταν ένας ανήλικος εξανάγκασε το θύμα να γονατίσει, ενώ άλλος ανήλικος βιντεοσκοπούσε το περιστατικό, αφού τον είχαν χτυπήσει στο πρόσωπο.

Ειδικότερα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου συνελήφθησαν, το πρωί της Πέμπτης 18.12.2025, δυο ανήλικοι, ηλικίας 15 και 14 ετών.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία κατά περίπτωση για σωματική βλάβη σε βάρος αδύναμων ατόμων, παράνομη βία και παράβαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων. Συνελήφθησαν εξάλλου και οι μητέρες των ανήλικων για την παραμέληση της εποπτείας τους.

Το χρονικό

Το μεσημέρι της Τετάρτης, 17.12.2025, στην πόλη του Μεσολογγίου, ο 14χρονος φέρεται να χτύπησε στο πρόσωπο έναν συνομήλικο του και στη συνέχεια ασκώντας του ψυχολογική βία, τον εξανάγκασε να γονατίσει, και να ζητήσει συγγνώμη σε πρόσωπα που δεν βρίσκονταν στο χώρο.

Ένας 15χρονος βιντεοσκοπούσε, με το κινητό τηλέφωνο του 14χρονου κατηγορούμενου, το περιστατικό το οποίο μάλιστα ανέβασαν και στα social media.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος των συλληφθέντων ανηλίκων και των γονέων τους θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας ενώ στη κατοχή του 14χρονου βρέθηκε και κατασχέθηκε το κινητό του τηλέφωνο ως μέσο τέλεσης της αξιόποινης πράξης.