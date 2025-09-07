Ελλάδα

Μετρό Θεσσαλονίκης: Αποκαταστάθηκε η λειτουργία μετά από τέσσερις ώρες

«Ζητούμε συγγνώμη για την προσωρινή ταλαιπωρία που προκλήθηκε στις μετακινήσεις του επιβατικού κοινού και ευχαριστούμε για την κατανόηση» αναφέρει η σχετική ανακοίνωση
Το Μετρό της Θεσσαλονίκης
Στιγμιότυπο από το Μετρό Θεσσαλονίκης, Τετάρτη 25 Ιουνίου 2025. Τα δρομολόγια στο Μετρό δεν διεξάγονται σε όλο το μήκος της Γραμμής 1 λόγω τεχνικού ζητήματος που παρουσιάστηκε νωρίς το πρωί και αποκαταστάθηκε το μεσημέρι. (ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Μετά από τέσσερις ώρες ταλαιπωρίας για το επιβατικό κοινό αποκαταστάθηκε η λειτουργία στο Μετρό της Θεσσαλονίκης.

Όπως αναφέρει η διαχειρίστρια εταιρεία μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων ελέγχων, ύστερα από το τεχνικό πρόβλημα που παρουσιάστηκε νωρίς το πρωί, το δίκτυο του Μετρό Θεσσαλονίκης επανήλθε σε πλήρη λειτουργία και τα δρομολόγια εκτελούνται κανονικά.

«Ζητούμε συγγνώμη για την προσωρινή ταλαιπωρία που προκλήθηκε στις μετακινήσεις του επιβατικού κοινού και ευχαριστούμε για την κατανόηση» αναφέρει η εταιρεία Thema σχετικά με τη διακοπή λειτουργίας του Μετρό της Θεσσαλονίκης.

Οι πληροφορίες αναφέρερουν ότι εμφανίστηκε ένα ανησυχητικό σήμα και η γραμμή σταμάτησε να λειτουργεί από τις 6:30 το πρωί της Κυριακής (07.09.2025).

Στο Κέντρο Επιχειρήσεων μετέβη άμεσα ο υφυπουργός Υποδομών, Νίκος Ταχιάος.

