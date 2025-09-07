Ελλάδα

Μετρό Θεσσαλονίκης: Εκτός λειτουργίας ολόκληρο το μήκος της γραμμής

Οι πληροφορίες αναφέρερουν ότι εμφανίστηκε ένα ανησυχητικό σήμα και η γραμμή σταμάτησε να λειτουργεί από τις 6:30 το πρωί της Κυριακής 
Το Μετρό Θεσσαλονίκης
Αναστάλει προσωρινά σε ολόκληρο το μήκος της γραμμής η λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης και δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας THEMA.

Θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση αμέσως μετά την αποκατάσταση της λειτουργίας, για την οποία, όπως επισημαίνεται, πραγματοποιούνται οι ενέργειες που επιβάλλονται από τα σχετικά πρωτόκολλα.

Οι πληροφορίες αναφέρερουν ότι εμφανίστηκε ένα ανησυχητικό σήμα και η γραμμή σταμάτησε να λειτουργεί από τις 6:30 το πρωί της Κυριακής (07.09.2025).

Στο Κέντρο Επιχειρήσεων μετέβη άμεσα ο υφυπουργός Υποδομών, Νίκος Ταχιάος, ενώ τα αιτία ερευνώνται από ειδικά συνεργεία.

«Ενημερώνουμε ότι για τεχνικούς λόγους η λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης έχει ανασταλεί προσωρινά σε ολόκληρο το μήκος της γραμμής και δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια. Θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση αμέσως μετά την αποκατάσταση της λειτουργίας, για την οποία πραγματοποιούνται οι ενέργειες που επιβάλλονται από τα σχετικά πρωτόκολλα», αναφέρει η ανακοίνωση της THEMA.

Ελλάδα
