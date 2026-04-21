Μετρό: Τροποποιήσεις στη γραμμή 2 έως και την Πέμπτη – Οι 5 σταθμοί που θα κλείνουν νωρίτερα λόγω έργων

Αττική, Σταθμός Λαρίσης, Μεταξουργείο, Ομόνοια και Πανεπιστήμιο θα κλείνουν στις 21:40 το βραδύ, 2μιση ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας.
Τροποποιήσεις στα δρομολόγια του Μετρό στη γραμμή 2 λόγω εργασιών για τα αντικατάσταση των σιδηροτροχιών και εγκατάστασης του δικτύου 5G. Με ανακοίνωσή της η ΣΤΑΣΥ ενημερώνει πως συγκεκριμένοι σταθμοί θα κλείνουν τουλάχιστον 2 ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη της κυκλοφορίας.

Η ΣΤΑΣΥ, με ανακοίνωσή της αναφέρει πως από σήμερα Τρίτη (21.04.2026) έως και την Πέμπτη (23.04.2026) και από την Κυριακή (26.04.2026) έως την Πέμπτη (30.04.2026), οι σταθμοί στη Γραμμή 2 του Μετρό Αττική, Σταθμός Λαρίσης, Μεταξουργείο, Ομόνοια και Πανεπιστήμιο θα κλείνουν στις 21:40 το βραδύ, 2μιση ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας.

Οι σταθμοί Ομόνοια και Αττική θα παραμένουν ανοιχτοί για τη Γραμμή 1 (ΗΣΑΠ) Κηφισιά – Πειραιάς. Η κίνηση των συρμών στη Γραμμή 2 κατά τις ώρες των εργασιών θα διεξάγεται μεταξύ των σταθμών Ανθούπολη – Σεπόλια και Σύνταγμα – Ελληνικό.

Αναλυτικά, οι τελευταίοι συρμοί, πριν το κλείσιμο των σταθμών, θα αναχωρούν:

  • από ΣΕΠΟΛΙΑ προς ΕΛΛΗΝΙΚΟ στις 21:30,
  • από ΑΤΤΙΚΗ προς ΕΛΛΗΝΙΚΟ στις 21:32,
  • από ΣΤΑΘΜΟ ΛΑΡΙΣΗΣ προς ΕΛΛΗΝΙΚΟ στις 21:33,
  • από ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ προς ΕΛΛΗΝΙΚΟ στις 21:34,
  • από ΟΜΟΝΟΙΑ προς ΕΛΛΗΝΙΚΟ στις 21:36,
  • από ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ προς ΕΛΛΗΝΙΚΟ στις 21:38,
  • από ΣΥΝΤΑΓΜΑ προς ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ στις 21:41,
  • από ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ προς ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ στις 21:43,
  • από ΟΜΟΝΟΙΑ προς ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ στις 21:44,
  • από ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ προς ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ στις 21:46,
  • από ΣΤΑΘΜΟ ΛΑΡΙΣΗΣ προς ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ στις 21:47 και
  • από ΑΤΤΙΚΗ προς ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ στις 21:49.

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού στο τμήμα Σεπόλια – Σύνταγμα, ο ΟΑΣΑ δρομολογεί για τις ημέρες των εργασιών την προσωρινή λεωφορειακή Γραμμή Χ18 «ΣΤ. ΜΕΤΡΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ – ΣΤ. ΜΕΤΡΟ ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ». Η γραμμή θα πραγματοποιεί τις εξής στάσεις:

– Στην κατεύθυνση Στ. Μετρό Σύνταγμα – Στ. Μετρό Άγιος Αντώνιος:

«ΣΥΝΤΑΓΜΑ» (υπάρχουσα στάση), «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ» (νέα προσωρινή στάση επί της οδού Πανεπιστημίου μεταξύ των οδών Σίνα και Κοραή), «ΟΜΟΝΟΙΑ» (υπάρχουσα στάση), «ΣΤ. ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ» (υπάρχουσα στάση), «ΣΤ. ΛΑΡΙΣΗΣ» (υπάρχουσα στάση), «ΚΑΔΜΟΥ» (υπάρχουσα στάση) και «ΣΤ. ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ» (υπάρχουσα στάση).

– Στην κατεύθυνση Στ. Μετρό Άγιος Αντώνιος – Στ. Μετρό Σύνταγμα:

«ΣΤ.ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ» (στάση, επί της οδού Εθνάρχου Μακαρίου), «ΚΑΔΜΟΥ» (υπάρχουσα στάση), «ΣΤ. ΛΑΡΙΣΗΣ προς ΣΥΝΤΑΓΜΑ» (προσωρινή στάση επί της οδού Δηληγιώργη), «ΠΕΡΟΚΕ» (υπάρχουσα στάση), «ΟΜΟΝΟΙΑ» (υπάρχουσα στάση), «ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ» (υπάρχουσα στάση), «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» (υπάρχουσα στάση).

«Κατανοούμε την αναστάτωση, που οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προκαλούν στους επιβάτες μας, κρίνονται ωστόσο αναγκαίες, για την εκτέλεση των σημαντικών αυτών έργων, που θα συμβάλλουν στη βελτίωση των καθημερινών μετακινήσεων» τονίζεται στην ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ .

