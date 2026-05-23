Μικρολίμανο: Από το 1995 απασχολεί τις αρχές ο «Τίτι» που απείλησε αστυνομικούς και πυροβολήθηκε – Φωτογραφίες από τον βαρύ οπλισμό του

Ξεπερνούν τα 73 χρόνια οι ποινές που εκκρεμούν σε βάρος του - Υποβλήθηκε σε χειρουργείο και νοσηλεύεται σε ΜΕΘ του «Αττικόν» - Βαρύ και «σκοτεινό» το ποινικό μητρώο του
Ο 42χρονος «Τίτι» και οι χειροβομβίδες που βρέθηκαν στην κατοχή του
Σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται ο 42χρονος «Τίτι» μετά το σοβαρό επεισόδιο με τους πυροβολισμούς που έπεσαν στο Μικρολίμανο, τα ξημερώματα του Σαββάτου (23.05.2026).

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν έξω από νυχτερινό μαγαζί στο Μικρολίμανο, μπροστά στα μάτια δεκάδων πελάτων. Όλα ξεκίνησαν όταν αστυνομικοί, σε τυχαίο έλεγχο, αναγνώρισαν πως πρόκειται για επικίνδυνο άτομο που έχει απασχολήσει δεκάδες φορές τις αρχές και του ζήτησαν να σταματήσει για περαιτέρω έρευνα. Έτσι, εκείνος αντιστάθηκε και τους απείλησε προτάσσοντας το όπλο του.

Με σκοπό να τον ακινητοποιήσουν, αστυνομικός χρησιμοποίησε το υπηρεσιακό του όπλο τραυματίζοντας τον σε αυτί και κρανίο. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο «Αττικόν» νοσοκομείο όπου υποβλήθηκε σε χειρουργείο και πλέον νοσηλεύεται στη ΜΕΘ.

Οι χειροβομβίδες που βρέθηκαν στην κατοχή του
Οι έρευνες των αρχών επικεντρώνονται στα όπλα που κουβαλούσε ο 42χρονος αδίστακτος ποινικός, αλβανικής καταγωγής, τη στιγμή του επεισοδίου. Εξάλλου, έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν για δολοφονίες, βιασμούς και πάνω από 70 ένοπλες ληστείες.

Τα όπλα που έφερε ο 42χρονος ποινικός

Υπενθυμίζεται πως κοντά του εντοπίστηκαν 2 πιστόλια, ένα περίστροφο με 32 σφαίρες στον γεμιστήρα και 6 χειροβομβίδες, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα το ΤΕΕΜ για την εξουδετέρωσή τους.

Η συγκεκριμένη περιοχή στο Μικρολίμανο έμεινε αποκλεισμένη για πάνω από 3 ώρες.

Το σημείο όπου πυροβολήθηκε
Μεγάλες αστυνομικές δυνάμεις στην περιοχή όπου έπεσαν οι πυροβολισμοί
Οι αρχές εκτιμούν πως ο 42χρονος με το ψευδώνυμο «Τίτι» ετοίμαζε επίθεση, χωρίς να είναι γνωστά τα κίνητρά του ή ο στόχος του.

Ο σκληρός ποινικός που βρέθηκε με όπλα και χειροβομβίδες
Οι ερευνητές αναζητούν τόσο τα σχέδιά του, όσο και τους συνεργούς ή το σπίτι του, προσπαθώντας να βρουν και άλλα στοιχεία για τα νέα «χτυπήματα» που ετοίμαστε.

Το αυτοκίνητό του που εντοπίστηκε στο σημείο απομακρύνθηκε με γερανό για περαιτέρω έρευνα.

Το βαρύ ποινικό παρελθόν του «Τίτι»

Σύμφωνα με την Κωνσταντία Δημογλίδου, ο 42χρονος αλλοδαπός απασχολεί τις ελληνικές αρχές από το 1995 για πλήθος αδικημάτων, μεταξύ αυτών, δολοφονίες, απόπειρες δολοφονίες, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, αρπαγή – ομηρία αστυνομικού, βιασμό, κλοπές και ληστείες.

Σε βάρος του εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία και ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ληστεία από κοινού και κατά συρροή, αρπαγή, απόδραση κρατουμένων, αντίσταση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Όπως αποκάλυψε νωρίτερα το newsit.gr, τo 2019 είχε δραπετεύσει από το Μεταγωγών κρατώντας όμηρο μία αστυνομικό.

Στη συνέχεια συνελήφθη ξανά και μεταφέρθηκε σε φυλακές της Αλβανίας από όπου δραπέτευσε ξανά το 2026 και επέστρεψε παράνομα στην Ελλάδα.

Οι ποινές φυλάκισης και κάθειρξης που εκκρεμούν σε βάρος του στη χώρα μας, συνολικά ξεπερνούν τα 73 χρόνια.

Το σημείο όπου έπεσαν οι πυροβολισμοί
Συνολικά φέρεται πως συμμετείχε σε πάνω από 70 ένοπλες ληστείες ενώ είχε αρχηγικό ρόλο στην συμμορία του.

