Ελλάδα

Καιρός – Τσατραφύλλιας: «Χωρίς ομπρέλες» η συναυλία των Iron Maiden, μικρή πιθανότητα για λίγες ψιχάλες

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από τους 8 έως τους 20 βαθμούς και δεν θα υπάρχει δυνατός αέρας
IRON MAIDEN
REUTERS/Jack Taylor
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Η μεγάλη συναυλία των Iron Maiden στην Αθήνα είναι γεγονός και η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει, αφού σήμερα (23/5/2026) στις 20:00 όλοι οι φαν τους θα τους απολαύσουν στο ΟΑΚΑ. Η ανησυχία μάλιστα για τον καιρό και την πιθανότητα βροχής δεν είναι πλέον τόσο μεγάλη, όπως ενημερώνει ο μετεωρολόγος, Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Σύμφωνα με την ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια για τον σημερινό καιρό την ώρα της συναυλίας των Iron Maiden μεταξύ 20:00 και 22:00 το βράδυ, αυτός δεν φαίνεται ότι θα επηρεάσει την ομαλή διεξαγωγή της.

Οι θεατές δεν θα χρειαστεί να πάρουν μαζί τους ομπρέλα (δεν επιτρεπόταν έτσι και αλλιώς) ή αδιάβροχα καθώς υπάρχει μόνο μία πολύ μικρή πιθανότητα για λίγες ψιχάλες 20.00-22.00 στο ΟΑΚΑ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από τους 8 έως τους 20 βαθμούς και δεν θα υπάρχει δυνατός αέρας.

Με αυτόν τον τρόπο ο μετεωρολόγος καθησυχάζει αυτούς που είχαν προγραμματίσει να πάνε στη συναυλία, αφού τις προηγούμενες ημέρες η διοργανώτρια εταιρεία είχε κάνει έκκληση στους θαυμαστές να έχουν μαζί τους αδιάβροχα.

Οι πύλες του ΟΑΚΑ θα ανοίξουν στις 17:00, ώστε οι fan των Iron Maiden να πάρουν θέσεις. Οι Anthrax θα ανέβουν στη σκηνή στις 19:00, ανοίγοντας τη συναυλία, ενώ το αγαπημένο συγκρότημα θα ξεκινήσει την εμφάνισή του στις 20:40.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
339
273
145
130
122
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Κώστας Μπακογιάννης για την αποφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου: Αναρωτιόμουν αν τον πετύχω στον δρόμο, τι θα κάνω
«Έχει καταδικαστεί ισόβια 17 φορές αλλά εξέτισε 1,5 χρονο για κάθε δολοφονία Το θεωρούμε αυτό δικαιοσύνη; Εμένα με ξεπερνάει» ανέφερε ο πρώην δήμαρχος Αθηναίων
Αλέξανδρος Γιωτόπουλος
32
Μεγάλωσε η αίθουσα της δίκης για τα Τέμπη, αυξήθηκαν κατά 100 οι θέσεις - Όλα έτοιμα για την επανέναρξη της Τετάρτης
Το υπουργείο Δικαιοσύνης προχώρησε σε παρεμβάσεις στην αίθουσα του «Γαιόπολις» του συνεδριακού Κέντρου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για την ομαλή διεξαγωγή της δίκης των Τεμπών
Δίκη για Τέμπη
Newsit logo
Newsit logo