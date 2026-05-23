Καιρός – Τσατραφύλλιας: «Χωρίς ομπρέλες» η συναυλία των Iron Maiden, μικρή πιθανότητα για λίγες ψιχάλες

Η μεγάλη συναυλία των Iron Maiden στην Αθήνα είναι γεγονός και η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει, αφού σήμερα (23/5/2026) στις 20:00 όλοι οι φαν τους θα τους απολαύσουν στο ΟΑΚΑ. Η ανησυχία μάλιστα για τον καιρό και την πιθανότητα βροχής δεν είναι πλέον τόσο μεγάλη, όπως ενημερώνει ο μετεωρολόγος, Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Σύμφωνα με την ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια για τον σημερινό καιρό την ώρα της συναυλίας των Iron Maiden μεταξύ 20:00 και 22:00 το βράδυ, αυτός δεν φαίνεται ότι θα επηρεάσει την ομαλή διεξαγωγή της.

Οι θεατές δεν θα χρειαστεί να πάρουν μαζί τους ομπρέλα (δεν επιτρεπόταν έτσι και αλλιώς) ή αδιάβροχα καθώς υπάρχει μόνο μία πολύ μικρή πιθανότητα για λίγες ψιχάλες 20.00-22.00 στο ΟΑΚΑ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από τους 8 έως τους 20 βαθμούς και δεν θα υπάρχει δυνατός αέρας.

Με αυτόν τον τρόπο ο μετεωρολόγος καθησυχάζει αυτούς που είχαν προγραμματίσει να πάνε στη συναυλία, αφού τις προηγούμενες ημέρες η διοργανώτρια εταιρεία είχε κάνει έκκληση στους θαυμαστές να έχουν μαζί τους αδιάβροχα.

Οι πύλες του ΟΑΚΑ θα ανοίξουν στις 17:00, ώστε οι fan των Iron Maiden να πάρουν θέσεις. Οι Anthrax θα ανέβουν στη σκηνή στις 19:00, ανοίγοντας τη συναυλία, ενώ το αγαπημένο συγκρότημα θα ξεκινήσει την εμφάνισή του στις 20:40.