Μνημόσυνο για τα Τέμπη: Οργή συγγενών των θυμάτων για την παρουσία Κυρανάκη – «Δεν μπορώ να βρω ηρεμία ούτε στο σπίτι του Θεού»

Σε δύο εβδομάδες συμπληρώνονται 3 χρόνια από την τραγωδία στα Τέμπη, που κόστισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους, με το δυστύχημα να παραμένει ανοιχτή πληγή για τις οικογένειες των θυμάτων και την κοινωνία. Στο κλίμα αυτό, στη Θεσσαλονίκη τελέστηκε σήμερα μνημόσυνο, όπου βρέθηκε και ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Η παρουσία του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στο μνημόσυνο για τα θύματα των Τεμπών προκάλεσε αντιδράσεις και έντονη συναισθηματική φόρτιση σε συγγενείς, που βρέθηκαν εκεί για να τιμήσουν τη μνήμη των δικών τους ανθρώπων.

Μεταξύ αυτών ήταν και η Κανέλλα Ανδρεάδου, μητέρα της Αφροδίτης που σκοτώθηκε στο σιδηροδρομικό δυστύχημα, η οποία περιέγραψε τη βαθιά αναστάτωση που ένιωσε βλέποντας τον υπουργό στον χώρο, χωρίς όπως είπε, να έχει προηγηθεί κάποια ενημέρωση.

Μετά την τέλεση του μνημόσυνου, η Κανέλλα Ανδρεάδου, μητέρα της 22χρονης Αφροδίτης Τσιώμα ανέβηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων όπου βρισκόταν ο Κώστας Κυρανάκης και ο μητροπολίτης Βαρνάβας.

Σε έντονο ύφος, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Έπρεπε να μας ενημερώσετε. Δεν θα ερχόμουν με τίποτα. Είμαι εναντίον. Είναι οι δολοφόνοι των παιδιών μας, το καταλαβαίνετε; Και δεν αφήνουν τη δικαιοσύνη να κάνει το σωστό». Στη συνέχεια αποχώρησε από την αίθουσα.

«Ήμουν χθες το Ψυχοσάββατο, είχα ένα πολύ δύσκολο βράδυ και με πολύ δυσκολία σηκώθηκα να πάω στο σημείο του σταθμού, που είναι και ένα σημείο δύσκολο να πηγαίνω εγώ. Στο κάλεσμα όμως του Πάτερ Βαρνάβα, ήθελα να πάω να τιμήσω και έτσι την κόρη μου. Άκουσα με πολύ συγκίνηση τη λειτουργία και προς το τέλος ανακοίνωσε και ο Πάτερ ότι είναι ο κύριος Κυρανάκης εκεί».

Όπως εξήγησε, η πληροφορία αυτή την τάραξε και την οδήγησε να βγει έξω από την εκκλησία.

«Ταράχτηκα πάρα πολύ. Δεν μας ενημέρωσε κανείς ότι θα ‘ναι εκεί. Βγήκαμε έξω από την εκκλησία. Ενώ πέρσι μας είχε καλέσει ο Πάτερ να ανέβουμε στο σημείο που πίνουμε όλοι καφέ για να μιλήσουμε με τον Πάτερ, να… να νιώσουμε τη ζεστασιά, ανεβαίνω τρέχοντας προς τα πάνω, χωρίς να ‘χω σκεφτεί τίποτα και αντικρίζω τον Πάτερ Βαρνάβα και δίπλα του να κάνει ο κύριος Κυρανάκης».

Η ίδια μίλησε με σκληρά λόγια για το πώς βίωσε εκείνη τη στιγμή.

«Και εκεί δεν άντεξα, να βλέπω αυτούς που δημιούργησαν όλη αυτή την κατάσταση στο να συγκρουστούν τα τρένα, να ‘ναι δίπλα σε έναν Πάτερ που περιμένω να με βοηθήσει. Δεν μπορώ. Να αντικρίζω τους δολοφόνους του παιδιού μου».

Όπως ζήτησε να μεταφερθεί η γυναίκα μέσω της εκπομπής «Εξελίξεις Τώρα», είπε ότι «τώρα, δεν μπορώ να βρω ηρεμία ούτε στο σπίτι του Θεού».