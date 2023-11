Γνωστός στις Αρχές είναι ο 27χρονος ακροδεξιός που μαζί με άλλα φασιστοειδή επιτέθηκαν σε συρμό του Ηλεκτρικού στο Μοναστηράκι.

Ο 27χρονος μαζί με άλλους ακροδεξιούς με κράτη και στυλιάρια είδαν στα βαγόνια του Ηλεκτρικού στο Μοναστηράκι αντιεξουσιαστές και επιτέθηκαν, χτυπώντας τα με ό,τι είχαν.

Οι αντιεξουσιαστές είχαν επίσης καδρόνια και με αυτά αμύνονταν. Τότε ο 27χρονος ακροδεξιός πήρε ένα μπιτόνι βενζίνη και περιέλουσε ένα βαγόνι του Ηλεκτρικού, σε μια προσπάθεια να βάλει φωτιά και να τους κάψει ζωνταντούς.

Σε βίντεο ακούγεται ακροδεξιός να λέει σε αναρχικό «βγες έξω μωρή κότα», ενώ παράλληλα κάποιος από αυτός περιλούζει συρμό με εύφλεκτο υλικό για να βάλει φωτιά. Το άτομο που ακούγεται στο βίντεο συνεχίζει λέγοντας «μ@@@ι κάψου ρε», ενώ άλλοι χτυπούν με σφυριά και βαριοπούλες τους συρμούς.

Ο 27χρονος μαζί με άλλα 12 άτομα συνελήφθησαν από την Αστυνομία στα επεισόδια σε Μοναστηράκι και Βικτώρια. Είχε συλληφθεί ξανά το 2014 για κατοχή βεγγαλικών στο ΟΑΚΑ κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα. Οι Αρχές τον χαρακτηρίζουν ως «σκληροπυρηνικό ακροδεξιό» και «χούλιγκαν».

Στο Μοναστηράκι ΗΣΑΠ,

οι φασίστες έριξαν βενζίνη σε ένα βαγόνι γεμάτο κόσμο και προσπάθησαν να του βάλουν φωτιά.#Athens #Greece#antifagr #ACAB

In Athens, fascists poured gasoline into a train car full of people and tried to set it on fire. pic.twitter.com/JP9GbCG5cr