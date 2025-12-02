Μπλόκα αγροτών: Οχυρώνονται με περισσότερα τρακτέρ Μάλγαρα, Νίκαια και Καρδίτσα – Παραλύει η χώρα από τις κινητοποιήσεις

Ούτε βήμα πίσω δεν δέχονται να κάνουν οι αγρότες που έχουν στήσει ήδη αρκετά μπλόκα σε όλη την Ελλάδα ώστε να διαμαρτυρηθούν για την ακρίβεια, τις μειωμένες ενισχύσεις που πήραν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το ίδιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και την ευλογιά των αιγοπροβάτων που έχει γονατίσει τα κοπάδια των κτηνοτρόφων.

Μέρα με την μέρα οι αγρότες ενισχύσουν τις «δυνάμεις» τους στα μπλόκα που έχουν στήσει στον κόμβο της Νίκαιας στη Λάρισα, στα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης, στο τελωνείο των Ευζώνων και στον αυτοκινητόδρομο Ε-65 στην Καρδίτσα. Η Ελλάδα έχει κοπεί στα 2 και μέσα στις επόμενες ώρες και ημέρες οι αγρότες θα κάνουν νέες κινητοποιήσεις και σε άλλες κεντρικές αρτηρίες της χώρας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αγρότες κινητοποιήθηκαν επίσης σε Ημαθία, Ευζώνους, Νέα Χαλκηδόνα, Θεσσαλονίκης και στα σύνορα στη Δοϊράνη.

Νέες κινητοποιήσεις σε Ήπειρο

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες στην Ήπειρο και από τις επόμενες ημέρες στήνουν μπλόκα με τα αγροτικά μηχανήματα σε κομβικά σημεία της περιοχής.

Ήδη, αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι από τον νομό Ιωαννίνων προχώρησαν σε 3ωρο αποκλεισμό του κόμβου στο Καλπάκι, τις δύο προηγούμενες ημέρες. Σήμερα, αναμένεται να κλείσουν τον κόμβο, ουσιαστικά την εθνική οδό Ιωαννίνων- Κακκαβιάς, από τις 4 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αύριο το μεσημέρι, οι αγρότες της Πρέβεζας αναμένεται να στήσουν μπλόκο στον Λούρο.

Αναλαμβάνουν «δράση» αγρότες και κτηνοτρόφοι της Δυτικής Αχαΐας και της Αιγιάλειας

Αγρότες και κτηνοτρόφοι της Δυτικής Αχαΐας αναμένεται να συγκεντρωθούν την Τετάρτη στον κόμβο της Κάτω Αχαΐας, όπου θα πραγματοποιηθεί συνέλευση για την λήψη αποφάσεων.

Στην Αιγιάλεια, μέλη του αγροτικού συλλόγου «Μπακόπουλος – Ντρίνιας» έκαναν συνέλευση το βράδυ της Δευτέρας στο εργατικό κέντρο του Αιγίου. Όπως ανακοινώθηκε, θα γίνει συγκέντρωση την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου στις 6 το απόγευμα στον κόμβο του Σελινούντα, στο Αίγιο.

Επίσης, σήμερα στις 8 το βράδυ θα συνεδριάσουν στην περιοχή Σταυροδρόμι, τα μέλη του αγροκτηνοτροφικού συλλόγου Ερυμάνθου, προκειμένου να λάβουν αποφάσεις.

1.000 τρακτέρ παρέλυσαν το μπλόκο της Νίκαιας

Στο πιο κεντρικό κεντρικό μπλόκο, αυτό της Νίκαιας στη Λάρισα, η Εθνική Οδός Αθηνών – Θεσσαλονίκης, παραμένει κλειστή και στα δύο ρεύματα, με την κυκλοφορία να γίνεται μέσω του κόμβου του Πλατύκαμπου.

Οι αγρότες ανακοίνωσαν τη Δευτέρα, ότι στο συγκεκριμένο μπλόκο της Νίκαιας θα φτάσουν σήμερα τρακτέρ και από άλλα χωριά της Λάρισας, ανεβάζοντας έτσι τον συνολικό αριθμό τους σε περισσότερα από 1.000.

Στο ίδιο σημείο αναμένονται και κτηνοτρόφοι οι οποίοι στις 12:00 το μεσημέρι θα κάνουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην κεντρική πλατεία της Λάρισας μοιράζοντας γάλα στους πολίτες.

Στο πλευρό τους και οι οδηγοί ταξί που προχωρούν σήμερα σε πανελλαδική 48ωρη απεργία.

Κατά τη συνέλευση που έκαναν οι αγρότες το απόγευμα της Δευτέρας, αποφάσισαν να συγκροτήσουν ομάδες περιφρούρησης ώστε να μην τους σπάσει η αστυνομία τα μπλόκα.

Ο δήμαρχος Λαρισαίων Θανάσης Μαμάκος, αλλά και ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, βρέθηκαν στα μπλόκα με τον δεύτερο να καταδικάζει ο τα επεισόδια που ξέσπασαν μεταξύ αγροτών και αστυνομικών και υπογράμμισε ότι θα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των κινητοποιήσεων.

Πλήθος αγροτών και τρακτέρ στην Καρδίτσα

Στο μπλόκο που στήθηκε στον αυτοκινητόδρομο Ε65 Καλαμπάκας – Αθηνών, στην Καρδίτσα, οι αγρότες έστησαν σκηνές, σόμπες και ψησταριές ώστε να μπορούν να υπερασπιστούν το «φρούριό» τους 24 ώρες το 24ωρο.

Στο σημείο έχουν συγκεντρωθεί ήδη 1.500 τρακτέρ και θα προστεθούν και άλλα από σήμερα, οπότε και θα γίνουν συσκέψεις στα χωριά της Καρδίτσας, προκειμένου να προκύψει η συντονιστική επιτροπή του μπλόκου.

Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στο μπλόκο έως ότου ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους, μεταξύ αυτών και η αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ. Την Πέμπτη αντιπροσωπεία τους θα μεταβεί στη Λάρισα, όπου θα δικαστούν οι 2 συλληφθέντες των επεισοδίων που ξέσπασε στη στη Νίκαια και την Παρασκευή θα μεταβούν στα δικαστήρια της Καρδίτσας, όπου θα εκδικαστεί η υπόθεση του προέδρου της Ενωτικής Ομοσπονδίας για τις περσινές κινητοποιήσεις.

Ισχυρές «δυνάμεις» και στα Μάλγαρα

Στα διόδια των Μαλγάρων στη Θεσσαλονίκη από την άλλη, οι αγρότες έχουν παρατάξει 170 τρακτέρ, κλείνοντας το ρεύμα προς Αθήνα με την κυκλοφορία να διεξάγεται μέσω Χαλάστρας και του χωριού των Μαλγάρων

Το ρεύμα εισόδου στη Θεσσαλονίκη είναι ανοικτό και η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά.

Σε αυτήν την περίπτωση και σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι αγρότες δεν έχουν οργανωθεί τόσο πολύ όσο οι συνάδελφοί τους σε Καρδίτσα και Λάρισα άλλα δηλώνουν αποφασισμένοι ότι το ρεύμα προς Αθήνα θα παραμείνει κλειστό τουλάχιστον μέχρι το πρωί της Τρίτης, όταν και θα αποφασίσουν αν θα το ανοίγουν εκ περιτροπής και πώς ακριβώς θα συνεχίσουν την κινητοποίησή τους.

Κινητοποίηση και στο τελωνείο των Ευζώνων

Στο τελωνείο των Ευζώνων, στον συνοριακό σταθμό Ελλάδας – Βόρειας Μακεδονίας, ο δρόμος είναι αποκλεισμένος και στα 2 ρεύματα από τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους της Παιονίας.

Περισσότερα από 150 είναι τα τρακτέρ που έχουν έρθει σταδιακά και μέσα από χωράφια, σπάζοντας τα μπλόκα της αστυνομίας. Οι αγρότες είχαν αποκλείσει το τελωνείο από τις 5 το απόγευμα και αναμενόταν να αποχωρήσουν 10:30 το βράδυ.

Στις 10:30 το πρωί της Τρίτης, θα επιστρέψουν στο σημείο με σκοπό να αποκλείσουν εκ νέου το τελωνείο των Ευζώνων, πάντα σε συνεννόηση με την Πανελλαδική Συντονιστική Επιτροπή των Μπλόκων.

Αγρότες της Ροδόπης έκλεισαν το βράδυ της Δευτέρας και την Εγνατία Οδό στο ύψος του δυτικού κόμβου Κομοτηνής στο ρεύμα από Αλεξανδρούπολη προς Ξάνθη.

Μπλόκο και στις Σέρρες

Αποφασισμένοι να στήσουν μπλόκο στον Προμαχώνα την Τετάρτη εμφανίστηκαν αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι που συμμετείχαν στην Γενική Συνέλευση, η οποία έγινε το βράδυ της Δευτέρας.

«Πρέπει να πλημμυρίσει ο Νομός με τρακτέρ. Εμείς στις Σέρρες επί χρόνια κρατούσαμε τον Προμαχώνα. Θα το κάνουμε και φέτος και θα είναι δυνατό το μπλόκο. Η πρόταση μας είναι να συγκεντρωθούν τα τρακτέρ το μεσημέρι της Τετάρτης στις 12:00 στη διασταύρωση του Σιδηροκάστρου στον κόμβο του Λευκώνα με προορισμό τον Προμαχώνα. Αντίπαλος μας είναι η κυβέρνηση. Είναι η πιο κρίσιμη περίοδος για τον πρωτογενή τομέα.

Ζητάμε από τους βουλευτές και τις αρχές του τόπου να πιέσουν την κυβέρνηση να λύσει τα προβλήματα μας. Ζητάμε από τον στρατηγό της αστυνομίας στη Θεσσαλονίκη και τον ταξίαρχο Σερρών να μας αφήσουν να πάμε στον Προμαχώνα. Εκεί θα γίνει ο αγώνας μας», είπε ο Γιάννης Τουρτούρας.

Οι εκπρόσωποι των αγροτών, των κτηνοτρόφων και των μελισσοκόμων ζήτησαν από τους συναδέλφους τους να συμμετάσχουν στον αγώνα και όπως είπαν αυτή τη φορά το μπλόκο θα είναι δυνατό.

Οι δήμαρχοι Εμμανουήλ Παππά και Ηράκλειας Δημήτρης Νότας και Κλεάνθης Κοτσακιαχίδης απηύθυναν χαιρετισμό, τόνισαν ότι στηρίζουν τον αγώνα αγροτών και κτηνοτρόφων ενώ ο δεύτερος τόνισε ότι 35 χρόνια που ασχολείται με την αυτοδιοίκηση πρώτη φορά είδε σε συνέλευση τόσο μεγάλο αριθμό αγροτών.

Στο πλευρό των αγροτών και οι κτηνοτρόφοι

Συγκέντρωση συμπαράστασης έκαναν αγρότες έξω από το Δικαστικό Μέγαρο της Λάρισας για τους συναδέλφους τους που θα δικάζονταν στο αυτόφωρο για τα επεισόδια στην Εθνική Οδό. Οι συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι την επόμενη Πέμπτη όταν και θα γίνει η δίκη τους.

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Ροδόπης παρέταξαν τα τρακτέρ τους στο 4ο χιλιόμετρο στην Επαρχιακή Οδό Κομοτηνής- Ξάνθης, με την κυκλοφορία να διεξάγεται κανονικά.

Αγρότες από την περιοχή του Κιλκίς συγκεντρώθηκαν στο τελωνείο της Δοϊράνης και απέκλεισαν για δύο ώρες τα σύνορα, συμμετέχοντας στις πανελλαδικές κινητοποιήσεις.

Σε συμβολικό αποκλεισμό της εισόδου στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας προχώρησαν αιφνιδιαστικά λίγο πριν τις οκτώ το βράδυ αγρότες και κτηνοτρόφοι της περιοχής. Πρόκειται για σημείο στην παράκαμψη μέσω της οποίας διεξαγόταν μέχρι τώρα η κυκλοφορία των οχημάτων λόγω της κινητοποίησης που είναι σε εξέλιξη στα διόδια των Μαλγάρων.

Η κινητοποίηση αναμενόταν να διαρκέσει μία ώρα.