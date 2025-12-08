Μπλόκα αγροτών: Σε πολιορκία τα αεροδρόμια Ηρακλείου και Χανίων – Δακρυγόνα, ένταση και πετροπόλεμος

Αγρότες προσπάθησαν να αποκλείσουν τον δρόμο προς το αεροδρόμιο του Ηρακλείου με αποτέλεσμα να υπάρξει ένταση με δακρυγόνα και χειροβομβίδες κρότου – λάμψης, ενώ κάποιοι από τους συγκεντρωμένους ανέβηκαν σε στοίβες από πέτρες και πετούν πέτρες προς τους αστυνομικούς.

Σημειώνεται πως όλα ξεκίνησαν όταν αγρότες, μελισσοκόμοι, κτηνοτρόφοι και ψαράδες συγκεντρώθηκαν στο Ηράκλειο και προσπάθησαν γύρω στις 13:00 στη λεωφόρο Σενετάκη, κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων των αγροτοκτηνοτρόφων στο αεροδρόμιο Ηρακλείου. Ομάδα αγροτών επιχείρησε να περάσει το αστυνομικό μπλόκο που είχε στηθεί στο σημείο, με αποτέλεσμα να υπάρξει άμεση αντίδραση από τις δυνάμεις των ΜΑΤ.

Όπως αναφέρει η neakriti.gr οι αστυνομικοί προχώρησαν σε χρήση χημικών και καπνογόνων για να απωθήσουν τους συγκεντρωμένους, ενώ εκτοξεύτηκαν και πέτρες προς τις κλούβες της ΕΛ.ΑΣ. Η ένταση κλιμακώνεται, ενώ αυξάνεται η δύναμη της αστυνομίας στη λεωφόρο Σενετάκη, ενώ στη λεωφόρο Ικάρου και στο σημείο που έχει αποκλειστεί η πρόσβαση, είναι πιο ήρεμη η κατάσταση.

Ο πετροπόλεμος συνεχίζεται, ενώ οι άνδρες των ΜΑΤ έριξαν νωρίτερα χημικά. Την ίδια ώρα αγρότες στα Χανιά προσπαθούν να αποκλείσουν την πρόσβαση στο αεροδρόμιο Χανίων.

Στα Χανιά οι συγκεντρωμένοι αγρότες επιτέθηκαν με κατσούνες και πέτρες σε οχήματα της αστυνομίας και σε μία κλούβα, που προσπαθούσε να εμποδίσει την πρόσβαση τους προς το αεροδρόμιο της πόλης.

Η συγκέντρωση πριν τα επεισόδια

Στην Ανατολική Κρήτη, η προσυγκέντρωση πραγματοποιείται έξω από το Παγκρήτιο Στάδιο, με αγροτοκτηνοτρόφους, μελισσοκόμους και αλιείς να έχουν ήδη σπεύσει με τρακτέρ, αλλά και αγροτικά οχήματα.

«Σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να ταλαιπωρήσουμε τον κόσμο», ανέφερε ο πρόεδρος της Παγκρήτιας Συντονιστικής Επιτροπής Κτηνοτρόφων και πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ανωγείων, Βασίλης Μανουράς, ο οποίος αν και επεσήμανε ότι θα κάνουν ό,τι είναι εφικτό για να μην υπάρξει ταλαιπωρία, εντούτοις ζήτησε εκ των προτέρων συγνώμη, εφόσον αυτό σε κάποιες περιπτώσεις δεν καταστεί εφικτό.

«Είναι θέμα επιβίωσης», σημείωσε ο κ. Μανουράς, διευκρινίζοντας ότι η Συντονιστική Επιτροπή αναμένεται να αποφασίσει πώς θα συνεχίσουν την κινητοποίησή τους και προς τα πού θα κατευθυνθούν.

Πάντως, οι συμμετέχοντες προσανατολίζονται σε κύκλο διαμαρτυριών που θα έχουν «επ’ αόριστον» διάρκεια, ενώ ανάμεσα στα συνθήματα που αναγράφουν σε πανό είναι «δεν μιλάμε πια, διεκδικούμε».

Στις κινητοποιήσεις συμμετέχει και η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτοκτηνοτροφικών Συλλόγων Ηρακλείου.