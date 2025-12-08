Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Μπλόκα αγροτών: Σε πολιορκία τα αεροδρόμια Ηρακλείου και Χανίων – Δακρυγόνα, ένταση και πετροπόλεμος

Την ίδια ώρα αγρότες στα Χανιά προσπαθούν να αποκλείσουν την πρόσβαση στο αεροδρόμιο Χανίων
Πετροπόλεμος από τους αγρότες έξω από το αεροδρόμιο του Ηρακλείου
Πετροπόλεμος από τους αγρότες έξω από το αεροδρόμιο του Ηρακλείου

Αγρότες προσπάθησαν να αποκλείσουν τον δρόμο προς το αεροδρόμιο του Ηρακλείου με αποτέλεσμα να υπάρξει ένταση με δακρυγόνα και χειροβομβίδες κρότου – λάμψης, ενώ κάποιοι από τους συγκεντρωμένους ανέβηκαν σε στοίβες από πέτρες και πετούν πέτρες προς τους αστυνομικούς. 

Σημειώνεται πως όλα ξεκίνησαν όταν αγρότες, μελισσοκόμοι, κτηνοτρόφοι και ψαράδες συγκεντρώθηκαν στο Ηράκλειο και προσπάθησαν γύρω στις 13:00 στη λεωφόρο Σενετάκη, κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων των αγροτοκτηνοτρόφων στο αεροδρόμιο Ηρακλείου. Ομάδα αγροτών επιχείρησε να περάσει το αστυνομικό μπλόκο που είχε στηθεί στο σημείο, με αποτέλεσμα να υπάρξει άμεση αντίδραση από τις δυνάμεις των ΜΑΤ.

Όπως αναφέρει η neakriti.gr οι αστυνομικοί προχώρησαν σε χρήση χημικών και καπνογόνων για να απωθήσουν τους συγκεντρωμένους, ενώ εκτοξεύτηκαν και πέτρες προς τις κλούβες της ΕΛ.ΑΣ. Η ένταση κλιμακώνεται, ενώ αυξάνεται η δύναμη της αστυνομίας στη λεωφόρο Σενετάκη, ενώ στη λεωφόρο Ικάρου και στο σημείο που έχει αποκλειστεί η πρόσβαση, είναι πιο ήρεμη η κατάσταση.

Ο πετροπόλεμος συνεχίζεται, ενώ οι άνδρες των ΜΑΤ έριξαν νωρίτερα χημικά. Την ίδια ώρα αγρότες στα Χανιά προσπαθούν να αποκλείσουν την πρόσβαση στο αεροδρόμιο Χανίων.

 

Στα Χανιά οι συγκεντρωμένοι αγρότες επιτέθηκαν με κατσούνες και πέτρες σε οχήματα της αστυνομίας και σε μία κλούβα, που προσπαθούσε να εμποδίσει την πρόσβαση τους προς το αεροδρόμιο της πόλης. 

xania flashnews

Η συγκέντρωση πριν τα επεισόδια

Στην Ανατολική Κρήτη, η προσυγκέντρωση πραγματοποιείται έξω από το Παγκρήτιο Στάδιο, με αγροτοκτηνοτρόφους, μελισσοκόμους και αλιείς να έχουν ήδη σπεύσει με τρακτέρ, αλλά και αγροτικά οχήματα.

«Σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να ταλαιπωρήσουμε τον κόσμο», ανέφερε ο πρόεδρος της Παγκρήτιας Συντονιστικής Επιτροπής Κτηνοτρόφων και πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ανωγείων, Βασίλης Μανουράς, ο οποίος αν και επεσήμανε ότι θα κάνουν ό,τι είναι εφικτό για να μην υπάρξει ταλαιπωρία, εντούτοις ζήτησε εκ των προτέρων συγνώμη, εφόσον αυτό σε κάποιες περιπτώσεις δεν καταστεί εφικτό.

«Είναι θέμα επιβίωσης», σημείωσε ο κ. Μανουράς, διευκρινίζοντας ότι η Συντονιστική Επιτροπή αναμένεται να αποφασίσει πώς θα συνεχίσουν την κινητοποίησή τους και προς τα πού θα κατευθυνθούν.

Πάντως, οι συμμετέχοντες προσανατολίζονται σε κύκλο διαμαρτυριών που θα έχουν «επ’ αόριστον» διάρκεια, ενώ ανάμεσα στα συνθήματα που αναγράφουν σε πανό είναι «δεν μιλάμε πια, διεκδικούμε».

Στις κινητοποιήσεις συμμετέχει και η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτοκτηνοτροφικών Συλλόγων Ηρακλείου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
196
192
92
86
80
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Με τρακτέρ οι αγρότες έξω από το γραφείο του Κώστα Τσιάρα στην Καρδίτσα - «Ζήτησα να φύγει η κλούβα των ΜΑΤ» λέει ο υπουργός
Οι αγρότες ζητούν την άμεση απομάκρυνσή της και προειδοποιούν ότι, σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθεί το αίτημά τους, θα φέρουν περισσότερα τρακτέρ στο σημείο, ενισχύοντας την κινητοποίηση
Καρδίτσα: Με τρακτέρ οι αγρότες έξω από το γραφείο του Κώστα Τσιάρα – Ένταση με τους αστυνομικούς
Ανανεώθηκε πριν 1 ώρα
16
Μετρό Θεσσαλονίκης: Άνοιξε από σήμερα η βασική γραμμή – Το ωράριο για την εορταστική περίοδο
Η λειτουργία θα πραγματοποιείται με πλήρες ωράριο κατά την εορταστική περίοδο, ενώ οι δοκιμές του συστήματος θα συνεχιστούν παράλληλα με την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού
Το Μετρό Θεσσαλονίκης
Newsit logo
Newsit logo