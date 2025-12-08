Ηράκλειο: Στην πίστα του αεροδρομίου Νίκος Καζαντζάκης εισέβαλλαν αγρότες

Κλειστό είναι το αεροδρόμιο Ηρακλείου μετά την εισβολή αγροτών στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης. Οι εικόνες που εκτυλίχθηκαν είναι αδιανόητες καθώς λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι ομάδα αγροτών κατάφερε και μπήκε στην πίστα του αεροδρομίου με τον αερολιμένα να εκδίδει Notam που αναφέρει το κλείσιμο του αεροδρομίου.

Πιο συγκεκριμένα η οδηγία επισημαίνει την την κατάσταση zero rate που σημαίνει ότι το αεροδρόμιο δεν δέχεται πτήσεις μέχρι νεοτέρας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η εισβολή ακολούθησε τα εκτεταμένα επεισόδια που προηγήθηκαν εκτός αεροδρομίου με τους αγρότες να συγκρούονται με τους αστυνομικούς και να γίνεται ρίψη χημικών. Αγρότες μάλιστα κατέστρεψαν περιπολικό της αστυνομίας και προκάλεσαν εκτεταμένες φθορές σε κλούβα των ΜΑΤ.

Ομάδα αγροτών λίγη ώρα μετά αποκόπηκε από τους υπόλοιπους και κατάφερε και εισέβαλε στο αεροδρόμιο. Σύμφωνα με το Patrisnews, δυο πτήσεις από την Αθήνα και τη Ρόδο αναγκάστηκαν να επιστρέψουν στο σημείο αναχώρησης.

Δείτε εικόνα από την πίστα του αεροδρομίου

Στο αεροδρόμιο Χανίων οι αγρότες έχουν αποκλείσει την πρόσβαση με αποτέλεσμα οι ταξιδιώτες να πηγαινοέρχονται με τα πόδια.