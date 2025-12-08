Συμβαίνει τώρα:
Ηράκλειο: Στην πίστα του αεροδρομίου Νίκος Καζαντζάκης εισέβαλλαν αγρότες

Απίστευτες εικόνες στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου το οποίο αναγκάστηκε να εκδώσει notam για την διακοπή πτήσεων
Αγρότες στο αεροδρόμιο Ηρακλείου
Αγρότες στην πίστα του «Νίκος Καζαντζάκης» / ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ/EUROKINISSI

Κλειστό είναι το αεροδρόμιο Ηρακλείου μετά την εισβολή αγροτών στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης. Οι εικόνες που εκτυλίχθηκαν είναι αδιανόητες καθώς λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι ομάδα αγροτών κατάφερε και μπήκε στην πίστα του αεροδρομίου με τον αερολιμένα να εκδίδει Notam που αναφέρει το κλείσιμο του αεροδρομίου.

Πιο συγκεκριμένα η οδηγία επισημαίνει την την κατάσταση zero rate που σημαίνει ότι το αεροδρόμιο δεν δέχεται πτήσεις μέχρι νεοτέρας.

Η εισβολή ακολούθησε τα εκτεταμένα επεισόδια που προηγήθηκαν εκτός αεροδρομίου με τους αγρότες να συγκρούονται με τους αστυνομικούς και να γίνεται ρίψη χημικών. Αγρότες μάλιστα κατέστρεψαν περιπολικό της αστυνομίας και προκάλεσαν εκτεταμένες φθορές σε κλούβα των ΜΑΤ.

Ομάδα αγροτών λίγη ώρα μετά αποκόπηκε από τους υπόλοιπους και κατάφερε και εισέβαλε στο αεροδρόμιο. Σύμφωνα με το Patrisnews, δυο πτήσεις από την Αθήνα και τη Ρόδο αναγκάστηκαν να επιστρέψουν στο σημείο αναχώρησης. 

αγρότες
Κινητοποίηση αγροτών και κτηνοτρόφων στο αεροδρόμιο στο Ηράκλειο Κρήτης / (ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ/EUROKINISSI)
Κινητοποίηση αγροτών και κτηνοτρόφων στο Ηράκλειο Κρήτης, Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2025. (ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ
Κινητοποίηση αγροτών και κτηνοτρόφων στο Ηράκλειο Κρήτης, Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2025. (ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ/EUROKINISSI)
Κινητοποίηση αγροτών και κτηνοτρόφων στο Ηράκλειο Κρήτης, Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2025. (ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ
Κινητοποίηση αγροτών και κτηνοτρόφων στο Ηράκλειο Κρήτης, Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2025. (ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ/EUROKINISSI)
Κινητοποίηση αγροτών και κτηνοτρόφων στο Ηράκλειο Κρήτης, Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2025. (ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ
Κινητοποίηση αγροτών και κτηνοτρόφων στο Ηράκλειο Κρήτης, Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2025. (ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ/EUROKINISSI)

Στο αεροδρόμιο Χανίων οι αγρότες έχουν αποκλείσει την πρόσβαση με αποτέλεσμα οι ταξιδιώτες να πηγαινοέρχονται με τα πόδια.

