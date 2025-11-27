Μύκονος: Δυο τεράστια καλαμάρια 17 κιλών έβγαλε με τα χέρια του από τη θάλασσα κάτοικος

Δεν πίστευε στα μάτια του ένας άνδρας στην Μύκονο που έπιασε με τα ίδια του τα χέρια δύο τεράστια καλαμάρια.

Πρόκειται για δύο καλαμάρια μήκους ενός μέτρου το καθένα και όπως είναι φυσικό προκάλεσε την έκπληξη όλων στη Μύκονο.

Τα δύο μεγάλα καλαμάρια βάρους 17 κιλών το καθένα έκαναν την εμφάνισή τους στον κόλπο του Ορνού.

Ένας κάτοικος του νησιού δεν δίστασε να βουτήξει στην θάλασσα και να τα πιάσει με τα χέρια, όπως αναφέρει το mykonoslivetv.

Τα καλαμάρια τελικά κατέληξαν σε γνωστό εστιατόριο όπου θα γίνουν είτε καρπάτσιο είτε γεμιστά με το γέμισμά τους να απαιτεί 7 κιλά φέτα και 20 κιλά σπανάκι!