Μύκονος: «Χρυσοδάχτυλος» διαρρήκτης άρπαξε τις βέρες επιχειρηματία την ημέρα του γάμου του

Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση του διαρρήκτη που «χτυπούσε» πολυτελή ξενοδοχεία και ξάφριζε πανάκριβα ρολόγια και κοσμήματα
Κάμερα κλειστού κυκλώματος κατέγραψε τον διαρρήκτη

Στα «δίχτυα» των αστυνομικών έπεσε ένας 49χρονος διαρρήκτης, ο οποίος με τη βοήθεια συνεργού του, που δεν έχει ταυτοποιηθεί ακόμα, πραγματοποίησαν επτά εισβολές σε δωμάτια ξενοδοχείων στη Μύκονο και κατάφεραν να αρπάξουν επτά ρολόγια, πανάκριβα κοσμήματα και επώνυμες τσάντες.

Η συνολική λειά από τις διαρρήξεις στη Μύκονο άγγιξε τα 200.000 ευρώ, ωστόσο τα κλοπιμαία εντοπίστηκαν και επεστράφησαν στους ιδιοκτήτες τους.

Το βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το newsit.gr, προέρχεται από τη διάρρηξη που πραγματοποιήθηκε σε πολυτελές ξενοδοχείο της Μυκόνου.

Στο δωμάτιο που εισέβαλλε ο διαρρήκτης, έμενε γνωστός επιχειρηματίας της Θεσσαλονίκης με τη μέλλουσα σύζυγο του την οποία θα παντρεύονταν εκείνη την ημέρα.

mikonos astynomiaΟ 49χρονος άρπαξε ρολόγια και κοσμήματα, μεταξύ των οποίων και τις βέρες του ζευγαριού. Παρόλα αυτά ο γάμος έγινε, ένω οι αστυνομικοί κατάφεραν να συλλάβουν το διαρρήκτη το μεσημέρι της περασμένης Δευτέρας (8.9.2025).

Ο δράστης εντοπίστηκε σε περιοχή της Μυκόνου και συνελήφθη, καθώς στερούνταν έγγραφα για την νόμιμη παραμονή του στη χώρα μας, κατά παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

Όπως προέκυψε, η εγκληματική του δράση τοποθετείται χρονικά από τα τέλη Αυγούστου 2025, όπου εκτιμάται ότι αφίχθη στο νησί της Μυκόνου, μαζί με τον συνεργό του και οργανώθηκαν με σκοπό τη συστηματική και κατ’ επάγγελμα διάπραξη κλοπών.

Για την υπόθεση σχηματίσθηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για τα αδικήματα της διακεκριμένης κλοπής που υπερβαίνει τις -120.000- ευρώ, κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, σε βάρος 49χρονου αλλοδαπού, καθώς και σε άγνωστου συνεργού του.

