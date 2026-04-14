Μυτιλήνη: Κτηνοτρόφοι μπλόκαραν πλοίο στο λιμάνι – 700 περίπου επιβάτες έμειναν εκτός

Απέκλεισαν την επιβίβαση στο «Νήσος Σάμος», πέταξαν γάλα στη θάλασσα και καταγγέλλουν απώλειες άνω των 9 εκατ. ευρώ από αδιάθετα ζώα και περιορισμούς στις εξαγωγές προϊόντων ΠΟΠ
Ένταση επικράτησε στη Μυτιλήνη την Τρίτη του Πάσχα 14.04.2026, όπου κτηνοτρόφοι και αγρότες προχώρησαν σε δυναμικές κινητοποιήσεις στο λιμάνι, αντιδρώντας στα μέτρα για τον αφθώδη πυρετό.

Οι κτηνοτρόφοι στη Μυτιλήνη, δεν επέτρεψαν την επιβίβαση στο πλοίο «Νήσος Σάμος» με προορισμό τη Χίο και τον Πειραιά, επιτρέποντας μόνο σε στρατευμένους και επείγοντα ιατρικά περιστατικά να ταξιδέψουν.

Έμειναν εκτός πλοίου περίπου 700 επιβάτες, μαζί με 110 οχήματα και 30 δίκυκλα, ενώ τελικά επιβιβάστηκαν μόνο περίπου 100 στρατιώτες. Το πλοίο αναχώρησε στις 6 το απόγευμα, ενώ κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης οι διαδηλωτές πέταξαν μεγάλες ποσότητες γάλακτος στο λιμάνι, που κατέληξαν στη θάλασσα.

Οι κτηνοτρόφοι υποστηρίζουν ότι η ζημιά για την τοπική οικονομία ξεπερνά τα 9 εκατομμύρια ευρώ, καθώς περίπου 70.000 αρνιά και κατσίκια έμειναν απούλητα και δεν έφτασαν ποτέ στην αγορά. Όπως λένε, το νησί αναγκάστηκε να καλύψει τις ανάγκες του Πάσχα με εισαγόμενα σφάγια.

Παράλληλα, μεγάλο πλήγμα δέχτηκαν και τα τοπικά προϊόντα, αφού έχει απαγορευτεί η εξαγωγή γαλακτοκομικών, όπως τα τυριά ΠΟΠ, με πιο χαρακτηριστικό το γνωστό λαδοτύρι, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο τους παραγωγούς.

