Να δει τα παιδιά της ζητά η πρώην σύζυγος του αστυνομικού της Βουλής μετά την αθωωτική απόφαση

Επικοινωνία με τα παιδιά της ζητά η πρώην σύζυγος του αστυνομικού της Βουλής, λίγες ώρες μετά την αθώωσή της. Σύμφωνα με τον δικηγόρο της, στόχος της γυναίκας, αστυνομικός και η ίδια, είναι να ζήσει ξανά μαζί με τα ανήλικα που πλέον φιλοξενούνται σε δομές.

«Τα παιδιά της βρίσκονται σε δομές και θα κάνει ενέργειες έτσι ώστε να μπορεί να τα πλησιάσει αρχικά και στη συνέχεια θα κάνουμε διαδικασίες για να ζήσουν ξανά μαζί», είπε στον ΣΚΑΪ το Σάββατο (18.04.2026) ο Ιωάννης Μπαρκαγιάννης, δικηγόρος της αστυνομικού.

«Η εντολέας μου απαλλάχθηκε από το σύνολο όλων των κατηγοριών κατά πλειοψηφία 5-2. Η πρώτη της κουβέντα ήταν ότι υπάρχει Θεός και τώρα το πρώτο της μέλημα είναι να έρθει σε επικοινωνία αρχικά με τα παιδιά της», είπε επίσης ο νομικός.

«Μου έλεγε συγκεκριμένα ότι από τη στιγμή που έχασα την επικοινωνία με τα παιδιά μου δεν με ενοχλεί καθόλου αν θα μπω στη φυλακή ή όχι», συμπλήρωσε.

«Το δικαστήριο την έκρινε αθώα καθότι η συγκεκριμένη δεν μπορούσε να κάνει το παραμικρό για να αποφύγει την κακοποίηση εκείνο το χρονικό διάστημα και αν έκανε κάποια ενέργεια το αποτέλεσμα θα ήταν χειρότερο. Κακοποιούνταν αυτή και τα παιδιά και αν αντιδρούσε οι συνέπειες και το αποτέλεσμα θα ήταν 2 και 3 και 4 και 10 φορές χειρότερο», τόνισε ο δικηγόρος της μητέρας των παιδιών.

Υπενθυμίζεται ότι στις 17 Απριλίου, ο πρώην αστυνομικός της Βουλής κρίθηκε ομόφωνα ένοχος για την άγρια σεξουαλική κακοποίηση των τεσσάρων παιδιών του, αλλά και της συζύγου του.