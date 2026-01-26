Ελλάδα

Νάξος: Οι εντυπωσιακές προσγειώσεις αεροπλάνων παρά τους θυελλώδεις ανέμους

Οι δύο προγραμματισμένες πτήσεις πραγματοποιήθηκαν κανονικά και ολοκληρώθηκαν με απόλυτη επιτυχία
Νάξος
Αεροπλάνο πραγματοποιεί εντυπωσιακή προσγείωση στη Νάξο παρά τους θυελλώδεις ανέμους / cyclades24

Δύσκολες ήταν οι συνθήκες το πρωί της Δευτέρας 26 Ιανουαρίου στο αεροδρόμιο στη Νάξο, με τους θυελλώδεις ανέμους να δυσκολεύουν σημαντικά τις πτήσεις από και προς το νησί.

Οι ισχυρές ριπές σε συνδυασμό με τη χαμηλή ορατότητα, λόγω της έντονης συννεφιάς, δημιούργησαν ένα απαιτητικό σκηνικό για πιλότους και πληρώματα στο αεροδρόμιο.

Παρά τις δυσκολίες, οι δύο προγραμματισμένες πτήσεις πραγματοποιήθηκαν κανονικά και ολοκληρώθηκαν με απόλυτη επιτυχία. 

Όπως φαίνεται και στο βίντεο οι προσγειώσεις των αεροσκαφών έγιναν με ασφάλεια, χάρη στην εμπειρία, την ψυχραιμία και την τεχνική κατάρτιση των πιλότων.

