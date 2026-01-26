Νάξος: Οι εντυπωσιακές προσγειώσεις αεροπλάνων παρά τους θυελλώδεις ανέμους

Δύσκολες ήταν οι συνθήκες το πρωί της Δευτέρας 26 Ιανουαρίου στο αεροδρόμιο στη Νάξο, με τους θυελλώδεις ανέμους να δυσκολεύουν σημαντικά τις πτήσεις από και προς το νησί.

Οι ισχυρές ριπές σε συνδυασμό με τη χαμηλή ορατότητα, λόγω της έντονης συννεφιάς, δημιούργησαν ένα απαιτητικό σκηνικό για πιλότους και πληρώματα στο αεροδρόμιο.

Παρά τις δυσκολίες, οι δύο προγραμματισμένες πτήσεις πραγματοποιήθηκαν κανονικά και ολοκληρώθηκαν με απόλυτη επιτυχία.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο οι προσγειώσεις των αεροσκαφών έγιναν με ασφάλεια, χάρη στην εμπειρία, την ψυχραιμία και την τεχνική κατάρτιση των πιλότων.