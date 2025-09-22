Ελλάδα

Νέα αναβολή στη δίκη του καρδιοχειρουργού από το Ιπποκράτειο που είχε ζητήσει «φακελάκι» 5.000 ευρώ – Νοσηλεύεται σε ΜΕΘ

Ο γιατρός νοσηλεύεται σε ΜΕΘ λόγω καρδιολογικού προβλήματος, με την αδελφή του να καταθέτει πως είναι χρόνιος καρδιοπαθής
Aναβλήθηκε για ακόμα μία φορά, για λόγους υγείας, η δίκη του διευθυντή της καρδιοχειρουργικής κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών ο οποίος κατηγορείται ότι απαίτησε και έλαβε «φακελάκι» από σύζυγο χειρουργημένου ασθενή.

Η δίκη του διευθυντή της καρδιοχειρουργικής κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου για την υπόθεση με το «φακελάκι», αναβλήθηκε για τις 27 Ιανουαρίου 2026 καθώς εκείνος φαίνεται να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο λόγω χρόνιου προβλήματος που έχει στην καρδιά.

Συγκεκριμένα η υπεράσπιση του ιατρού προσκόμισε στο δικαστήριο έγγραφο από το Κωνσταντοπούλειο Νοσοκομείο Αγία Όλγα, στο οποίο αναγραφόταν ότι νοσηλεύεται στη ΜΕΘ λόγω καρδιολογικού προβλήματος, με την αδελφή του κατηγορούμενου καρδιοχειρουργού να καταθέτει πως είναι χρόνιος καρδιοπαθής.

Μάλιστα δεν είναι η πρώτη φορά που αναβάλλεται η δίκη καθώς την προηγούμενη φορά είχε δοθεί αναβολή λόγω ατυχήματος εξαιτίας του οποίου ο κατηγορούμενος χτύπησε στη μέση πέφτοντας από μία καρέκλα.

Από την πλευρά της υποστήριξης της κατηγορίας αμφισβητήθηκε η αιτιολογία αναβολής με τον συνήγορο της καταγγέλλουσας να τονίζει ότι είναι προσχηματικός ο λόγος της αναβολής.

«Είναι προσχηματικός ο λόγος αναβολής, να διερευνήσει το δικαστήριο αν όντως ο κατηγορούμενος είναι εκεί, στο νοσοκομείο. Και την άλλη φορά το έγγραφο ήταν από το ΚΑΤ, από δημόσιο νοσοκομείο…» τόνισε ο συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας, με τον συνήγορο υπεράσπισης να υποστηρίζει πως ο προηγούμενος τραυματισμός από πτώση οφειλόταν σε καρδιολογικά προβλήματα.

Ο εισαγγελέας πρότεινε να γίνει δεκτό το αίτημα της αναβολής και τελικά το δικαστήριο ανέβαλε την εκδίκαση για τις 27 Ιανουαρίου 2026.

Υπενθυμίζεται ότι ο γιατρός αρχικά απαίτησε 5.000 ευρώ, αλλά τελικά συμβιβάστηκε και με 3.000 ευρώ από τη σύζυγο ενός 60χρονου ασθενούς.

