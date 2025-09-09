Ελλάδα

Ο διευθυντής της καρδιοχειρουργικής στο Ιπποκράτειο ζήτησε φακελάκι 5.000 ευρώ άλλα «συμβιβάστηκε» με 3.000

Έκανε… σκόντο στο ποσό που ζήτησε διότι ο ασθενής είχε έρθει συστημένος από άλλο γιατρό, γνωστό του διευθυντή.
Medical doctor or physician in white gown uniform with stethoscope in hospital or clinic fighting with COVID-19 with laboratory background banner
iStock

Νέες αποκαλύψεις για το φακελάκι που ζήτησε ο διευθυντής της καρδιοχειρουργικής στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο φέρνει στο φως της δημοσιότητας η εκπομπή Live News.

Ο διευθυντής της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο συνελήφθη από τις Αρχές, καθώς φέρεται να ζήτησε και να έλαβε χρήματα από συγγενή ασθενούς για τη μετεγχειρητική φροντίδα μετά από επέμβαση ανοικτής καρδιάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Live News, ο γιατρός αρχικά απαίτησε 5.000 ευρώ, αλλά τελικά παρέλαβε 3.000 ευρώ από τη σύζυγο ενός 60χρονου ασθενούς.

Πρόκειται, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, για επαναλαμβανόμενη πρακτική του, με τον γιατρό να επικαλείται οικογενειακά έξοδα.

Σημειώνεται πως ο διευθυντής της καρδιοχειρουργικής έκανε… σκόντο στο ποσό που ζήτησε, λαμβάνοντας τελικά 3.000 ευρώ έναντι των 5.000 ευρώ, διότι ο ασθενής είχε έρθει συστημένος από άλλο γιατρό, γνωστό του διευθυντή.

Εκτιμάται πως μέρος των χρημάτων θα δινόταν στον γνωστό του διευθυντή της καρδιοχειρουργικής κλινικής.

Πληροφορίες του Live News αναφέρουν ότι την καταγγελία την έκανε η σύζυγος του ασθενούς. Το ζευγάρι έχει δύο παιδιά ηλικίας 25 – 30 ετών.

Όλη η οικογένεια μένει στην Αρτέμιδα.

Ο προκάτοχός του είχε συλληφθεί το 2021 για τον ίδιο λόγο

Τα ντοκουμέντα που παρουσιάζει το Live News για τη δράση γιατρού μεγάλου νοσοκομείου της Αθήνας, δείχνουν τα όσα γίνονταν για μήνες πριν και μετά από χειρουργικές επεμβάσεις, με τον κατηγορούμενο να συλλαμβάνεται, να αρνείται τα πάντα και  να υποστηρίζει ότι όσοι του έδωσαν χρήματα το έκαναν μόνοι χωρίς να τους εκείνος ζητήσει οτιδήποτε.

Σύμφωνα με στοιχεία της δικογραφίας, ο γιατρός που είναι διευθυντής πτέρυγας του νοσοκομείου απέσπασε μόνο από 5 περιπτώσεις ασθενών 1.600€.

Όλα ξεκίνησαν τον Ιούλιο του 2020, όταν ασθενής κατήγγειλε ότι αναγκάστηκε να δώσει το φακελάκι για να να κάνει τη εγχείρηση. Κατόπιν έγιναν άλλες 8 καταγγελίες από ασθενείς και το στενό τους περιβάλλον, με κάποιους από αυτούς να αναφέρουν ότι εκβιάστηκαν από τον γιατρό και πείστηκαν να του δώσουν το φακελάκι.

Σε αποκλειστικά πλάνα του Live Newsδιακρίνεται ο γιατρός να κάθεται και να έχει απέναντι είτε ασθενείς είτε στενούς συγγενείς του. Σε όλες τις περιπτώσεις οι τσάντες ανοίγουν και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα οι φάκελοι καταλήγουν στα χέρια του.

Στις 24 Σεπτεμβρίου του 2020 βρέθηκε σε ξαφνικό διπλό έλεγχο στο γραφείο του στο νοσοκομείο και στο σπίτι του το ποσό των 54.350€, καθώς και 4.845£ Αμερικής.

Για όλα αυτά ο γιατρός αναφέρει πως δεν ζήτησε ποτέ χρήματα στη καριέρα του και τονίζει ότι: «Μου έδιναν χρήματα για ένα γεύμα στην υγεία τους».<

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο συγκεκριμένος γιατρός επιχείρησε να επανέλθει στη ίδια θέση που είχε το 2022, έγινε αντιληπτός και τότε σταμάτησε  η διαδικασία και τον ίδιο να τελικά να βγαίνει σε σύνταξη.

Ελλάδα
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
