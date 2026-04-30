Νέα Ερυθραία: Η ιερή εικόνα της Παναγίας «Φοβερά Προστασίας» συγκεντρώνει πλήθος πιστών

Στον Ιερό Ναό της Αγίας Ματρώνας, στη Νέα Ερυθραία, φιλοξενείται αυτές τις ημέρες η ιερά εικόνα της Παναγίας «Φοβερά Προστασίας» από την Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου, προσελκύοντας καθημερινά πλήθος πιστών. Η άφιξη της εικόνας πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 19 Απριλίου και θα παραμείνει προς προσκύνηση έως και τις 4 Μαΐου, προσφέροντας μια σπάνια ευκαιρία πνευματικής ενίσχυσης για την τοπική κοινωνία.

Η υποδοχή της ιεράς εικόνας στην εκκλησία της Νέας Ερυθραίας πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 19 Απριλίου, με λαμπρότητα και εκκλησιαστική τάξη, παρουσία του Μητροπολίτη Κηφισίας, Αμαρουσίου, Ωρωπού και Μαραθώνος Κύριλλου, ο οποίος, μαζί με τον ιερό κλήρο, υποδέχθηκε τη Θεομητορική παρουσία εν μέσω συγκινητικής συμμετοχής των πιστών. Ιδιαίτερη ευλογία αποτέλεσε και η παρουσία του π. Πορφυρίου, εκ της Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου, ο οποίος συνοδεύει την εικόνα.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής της, τελέστηκε με κατάνυξη η Θεία Λειτουργία της Κυριακής των Μυροφόρων, με τους πιστούς να συμμετέχουν ενεργά στο μυστήριο και να προσκυνούν με ευλάβεια την εικόνα, αντλώντας δύναμη και παρηγοριά από τη χάρη της Υπεραγίας Θεοτόκου.

Τι είναι η εικόνα της «Φοβεράς Προστασίας»

Η εικόνα της Παναγίας «Φοβεράς Προστασίας» φυλάσσεται στην Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου στο Άγιο Όρος και βρίσκεται στο αριστερό μέρος της λιτής του Καθολικού, εντός ομώνυμου παρεκκλησίου που χτίστηκε το 1733. Απεικονίζει την Παναγία να κρατά τον Χριστό, ενώ το βλέμμα της στρέφεται προς Εκείνον και προς άγγελο που φέρει τα σύμβολα του Πάθους.

Σύμφωνα με την παράδοση, το πιο γνωστό θαύμα της είναι εκείνο της «αόρατης Μονής». Όταν πειρατές επιχείρησαν να επιτεθούν στη Μονή, οι μοναχοί προσευχήθηκαν θερμά στην Παναγία. Τότε, η Μονή κατέστη αόρατη στα μάτια των επιδρομέων, οι οποίοι αποχώρησαν χωρίς να προκαλέσουν ζημιές. Το γεγονός αυτό αποδόθηκε στη θαυματουργική παρέμβαση της Θεοτόκου και χάρισε στην εικόνα το όνομα «Φοβερά Προστασία».

Η παρουσία της εικόνας στον ναό της Αγίας Ματρώνας αποτελεί μια ιδιαίτερη ευλογία, καλώντας τους πιστούς σε προσευχή, μετάνοια και βαθύτερη πνευματική ζωή, υπό τη σκέπη της Υπεραγίας Θεοτόκου.