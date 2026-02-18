Συμβαίνει τώρα:
Νέα Πέραμος: Φύλλο και φτερό το καμένο αυτοκίνητο των δραστών της δολοφονίας του 27χρονου

Δύο περιπατητές ήταν αυτοί που οδήγησαν στον εντοπισμό του αυτοκινήτου των δραστών το οποίο τελικά βρέθηκε κοντά στο σημείο που σκότωσαν τον 27χρονο άνδρα
καμμένο αυτοκίνητο
Το καμμένο ΙΧ των δραστών

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζονται οι έρευνες για τη δολοφονία του 27χρονου Μανώλη Βροντάκη, ο οποίος εκτελέστηκε με 10 σφαίρες σε ρέμα της Νέας Περάμου. Πλέον στα χέρια των αστυνομικών αρχών βρίσκεται και το όχημα των δραστών με το οποίο μετέφεραν τον επιχειρηματία όταν τον άρπαξαν έξω από το σπίτι του στην Ελευσίνα.

Δύο περιπατητές ήταν αυτοί που οδήγησαν στον εντοπισμό του αυτοκινήτου των δραστών το οποίο τελικά βρέθηκε στη Νέα Πέραμο κοντά στο σημείο που σκότωσαν τον 27χρονο άνδρα. Στη φωτογραφία που εξασφάλισε το newsit.gr αποτυπώνεται το καμένο αυτοκίνητο το οποίο χρησιμοποιήθηκε τόσο κατά τη διάρκεια της απαγωγής της 26ης Ιανουάριου όσο και των υπολοίπων δρομολογίων των δολοφόνων.

Οι δράστες που κράτησαν ζωντανό για έξι ημέρες τον 27χρονο και στην συνέχεια τον οδήγησαν στην ερημική τοποθεσία όπου και τον σκότωσαν, έφυγαν από το σημείο με το επίμαχο όχημα. Κι αυτό γιατί οι αστυνομικοί που έσπευσαν στον τόπο του εγκλήματος, χτένισαν την περιοχή για τις επόμενες ημέρες και δεν βρήκαν πουθενά το μπλε αυτοκίνητο. Έτσι από ότι φαίνεται κάποιοι από τους δράστες επέστεψαν με το όχημα και το έκοψαν κοντά στο σημείο της δολοφονία.

Πλέον το αυτοκίνητο έχει μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ και γίνεται φύλλο και φτερό, με την ελπίδα να εντοπιστούν κάποια στοιχεία που θα βοηθήσουν στις έρευνες.   

Ελλάδα
