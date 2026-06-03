Χασισοφυτεία στα Καμένα Βούρλα με πάνω από 1.300 δενδρύλλια κάνναβης, φωτογραφίες

Χασισοφυτεία με πάνω από 1.300 δενδρύλλια κάνναβης εντοπίστηκε στα Καμένα Βούρλα σε εξαιρετικά δύσβατη περιοχή. Συνελήφθη ένας αλλοδαπός, μέλος του κυκλώματος.

Σύμφωνα με την αστυνομία, τη μεγάλη χασισοφυτεία σε δασική, εξαιρετικά δύσβατη και απομακρυσμένη περιοχή στα Καμένα Βούρλα καλλιεργούσαν μέλη σπείρας διακίνησης ναρκωτικών.

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Όπως σημειώνει ο fonografos.net, τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (03.06.2026), στη διάρκεια μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης, βρέθηκε μέσα στη φυτεία και συνελήφθη ένας αλλοδαπός, μέλος του κυκλώματος.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για «συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης και ιδιαίτερα διακεκριμένες περιπτώσεις διακίνησης ναρκωτικών ουσιών υπό τη μορφή της καλλιέργειας».

Παράλληλα, αναζητούνται τουλάχιστον ακόμη δύο συνεργοί του, οι οποίοι κατάφεραν να διαφύγουν εκμεταλλευόμενοι την πυκνή βλάστηση.

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Η φυτεία είχε αναπτυχθεί συνολικά σε πέντε επίπεδα, συνολικού εμβαδού περίπου δυόμισι στρεμμάτων, τα οποία επικοινωνούσαν με αυτοσχέδια μονοπάτια.

Στο εσωτερικό της φυτείας βρέθηκαν και ξεριζώθηκαν συνολικά 1.383 δενδρύλλια κάνναβης, με το ύψος τους να ανέρχεται μέχρι τα 160 εκατοστά.

Στα τρία ανώτερα επίπεδα (3ο, 4ο και 5ο), οι δράστες είχαν κατασκευάσει αυτοσχέδια θερμοκήπια με νάιλον, χρησιμοποιώντας ως υποστηρίγματα κορμούς δέντρων.

Η εγκατάσταση διέθετε πλήρη αυτονομία, καθώς το πότισμα γινόταν με υπέργειο και υπόγειο λάστιχο συνολικού μήκους 4 χιλιομέτρων.

Το δίκτυο τροφοδοτούνταν από δύο αυτοσχέδιες δεξαμενές νερού (χωρητικότητας 3 τόνων η καθεμία) κατασκευασμένες από κορμούς και νάιλον, οι οποίες μάζευαν νερό από παρακείμενο ρέμα της χαράδρας.

Σε κοντινή απόσταση από τους χώρους καλλιέργειας, οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα αυτοσχέδιο παράπηγμα, που λειτουργούσε ως κουζίνα, πλήρως εφοδιασμένο με μεγάλες ποσότητες τροφίμων, εμφιαλωμένων νερών, μαγειρικών σκευών και φιαλών υγραερίου, καθώς και συνολικά τέσσερις σκηνές διαμονής καλυμμένες με πράσινο πανί παραλλαγής.

Αυτές διέθεταν στρώματα, υπνόσακους, κλινοσκεπάσματα και είδη ένδυσης, ενώ διάσπαρτα στους χώρους καλλιέργειας υπήρχαν πλήθος γεωργικών εργαλείων, όπως αξίνες και φτυάρια, καθώς και συσκευασίες με εξειδικευμένα λιπάσματα και φυτοφάρμακα για την περιποίηση των φυτών.

Στην κατοχή του συλληφθέντος βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό των 400 ευρώ, 11.700 λεκ Αλβανίας και ένα κινητό τηλέφωνο.

Η συνολική ποσότητα που θα διοχετευόταν στην αγορά υπολογίζεται το λιγότερο στα 691 κιλά ακατέργαστης κάνναβης, με το οικονομικό όφελος να κυμαίνεται από 1.382.000 έως 2.073.000 ευρώ.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγείται στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λαμίας, ενώ οι έρευνες για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των υπόλοιπων μελών της εγκληματικής οργάνωσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.