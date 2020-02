Νέες σοκαριστικές εικόνες από το τροχαίο που είχαν ο Βασίλης Χήτος και η Καρολίνα Ντε Σόουζα

Σίγουρα, ο γνωστός επιχειρηματίας Βασίλης Χήτος, και η Καρολίνα Ντε Σόουζα αισθάνονται ότι είχαν “Άγιο” που είναι σώοι και αβλαβείς. Το αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν με προορισμό τα Γιάννενα, ξέφυγε από την πορεία του, βγήκε από το δρόμο και έφερε τούμπες μέχρι να σταματήσει στο τέλος ενός γκρεμού 20 μέτρων στην Αντιρρίου – Ιωαννίνων.

Δείτε το νέο βίντεο:

Το σοβαρό τροχαίο για τον Βασίλη Χήτο και την Καρολίνα Ντε Σόουζα [pics]

Το ζευγάρι είναι καλά στην υγεία του, όπως επιβεβαίωσε από την πρώτη στιγμή στο newsit.gr: “Είμαστε καλά στην υγεία μας, ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον”.

Η αιτία του κακού ήταν ένα σκασμένο ελαστικό, που έγινε η αφορμή ώστε ο έμπειρος οδηγός και ένας εκ των ιδιοκτητών της εταιρείας “Zagori” να χάσει τον έλεγχο του αυτοκίνητου και να περάσει τις προστατευτικές μπάρες με αποτέλεσμα το όχημα να καταλήξει σε παράδρομο της Ιονίας Οδού, στο 80ό χιλιόμετρο Αντιρρίου – Ιωαννίνων.

Από την σφοδρή σύγκρουση για καλή τους τύχη άνοιξαν οι αερόσακοι του πολυτελούς τζιπ, οι οποίοι κατάφεραν να προστατεύσουν τόσο τον οδηγό Βασίλη Χήτο όσο και την Καρολίνα Ντε Σόουζα από σίγουρο τραυματισμό.

Το αυτοκίνητο, όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες, έχει διαλυθεί εντελώς, ενώ όσοι το είδαν από κοντά, απορούν πώς το αγαπημένο ζευγάρι κατάφερε να βγει μόνο του μέσα από τις τσαλακωμένες λαμαρίνες.

Μόλις συνήλθε, η γνωστή σχεδιάστρια έκανε και την πρώτη της ανάρτηση στα social media ευχαριστώντας τον Θεό που είναι και οι δυο ζωντανοί: “Dear God thank you to be alive”.

Ρεπορτάζ: Θάνος Μακρογαμβράκης/ Πηγή βίντεο: patratv.gr / Πηγή φωτογραφιών: arta2day