Νεκρή εντοπίστηκε η γυναίκα που αγνοούνταν στον Άσσο Κορινθίας

Τα ίχνη της γυναίκας είχαν χαθεί από τις 5 Φεβρουαρίου
Τραγική κατάληξη είχε η αναζήτηση μίας 73χρονης από την Κορινθία, που τα ίχνη της είχαν εξαφανιστεί την Πέμπτη 05.02.2026.

Η γυναίκα μετά την πολυήμερη αναζήτηση για τον εντοπισμό της βρέθηκε νεκρή κοντά στο κτίριο του Συνεταιρισμού στον Άσσο Κορινθίας.

Η ηλικιωμένη αγνοούνταν από τις 5 Φεβρουαρίου, γεγονός που είχε κινητοποιήσει τις αρχές και τους οικείους της.

Τον εντοπισμό έκαναν οι εθελοντές της ομάδας Πήγασος, οι οποίοι παρατήρησαν κάποιο προσωπικό της αντικείμενο και στη συνέχεια διαπίστωσε την παρουσία της γυναίκας πλησίον, αναφέρει το korinthostv.gr

Για την εξαφάνισή της είχε εκδοθεί και Silver Alert, καθώς υπήρχαν φόβοι ότι η ζωή της βρισκόταν σε κίνδυνο.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του θανάτου της αναμένεται να διευκρινιστούν από τις αρμόδιες αρχές.

