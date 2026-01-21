Νεκρή γυναίκα στη Γλυφάδα: Χτυπήθηκε από αυτοκίνητο που είχε παρασυρθεί από τα ορμητικά νερά λόγω της κακοκαιρίας

Τραγωδία στη Γλυφάδα καθώς μια γυναίκα πεζή βρήκε φρικτό θάνατο όταν βρέθηκε κάτω από όχημα το οποίο είχε παρασυρθεί από τα ορμητικά νερά λόγω της κακοκαιρίας.

Το τραγικό περιστατικό έγινε στην Άνω Γλυφάδα την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026 όταν η γυναίκα πεζή χτυπήθηκε από αυτοκίνητο που παρασύρθηκε από τα νερά και έπεσε πάνω της, καθώς η περιοχή έχει υποστεί μεγάλες καταστροφές από την κακοκαιρία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η 56χρονη γυναίκα προσπάθησε να περάσει τον δρόμο πεζή και αφού παρασύρθηκε από το αυτοκίνητο εγκλωβίστηκε κάτω από ένα άλλο όχημα.

Όταν έφτασαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής στο σημείο την απεγκλώβισαν χωρίς τις αισθήσεις της.

Στο σημείο έφτασαν και ασθενοφόρα αλλά δυστυχώς ήταν ήδη αργά. Την παρέλαβε η κινητή ιατρική μονάδα του ΕΚΑΒ για το Ασκληπιείο Βούλας.

Το τραγικό περιστατικό έγινε επί της οδού Κυρίλλου Μεθοδίου στην Άνω Γλυφάδα.

Από νωρίς το απόγευμα οι δρόμοι στη Γλυφάδα μετατράπηκαν σε ορμητικά ποτάμια, παρασύροντας τα πάντα στο διάβα τους, μετά τις ισχυρές καταιγίδες που χτύπησαν την Αττική.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, οι εικόνες είναι πρωτοφανείς, καθώς από τα μανιασμένα νερά παρασύρθηκαν παρκαρισμένα αυτοκίνητα και κάδοι που άρχισαν να κινούνται ανεξέλεγκτα.

Οι εικόνες από την περιοχή είναι αποκαλυπτικές.

Η κακοκαιρία μετέτρεψε κεντρικούς δρόμους σε ορμητικούς χειμάρρους, με τα νερά να παρασύρουν στο διάβα τους αυτοκίνητα και κάδους.

Το οδόστρωμα γέμισε βράχους και φερτά υλικά.