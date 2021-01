Νεκρή η τρανς μουσικός SOPHIE – Σκοτώθηκε θαυμάζοντας την πανσέληνο στην Αθήνα

Έφυγε από τη ζωή, τα ξημερώματα του Σαββάτου στην Αθήνα, μετά από ατύχημα η διάσημη DJ και μουσικός παραγωγός από τη Σκωτία, SOPHIE.

Σύμφωνα με ανακοίνωση μέλους της ομάδας της η 34χρονη μουσικός SOPHIE πέθανε μετά από πτώση που είχε από μπαλκόνι στην προσπάθειά της να δει την πανσέληνο στον Αττικό ουρανό. Το τελευταίο καιρό ήταν στην Αθήνα.

«Με βαθύτατη λύπη πρέπει να σας ανακοινώσω ότι η μουσικός και παραγωγός, SOPHIE πέθανε σήμερα γύρω στις 4 τα ξημερώματα στην Αθήνα όπου ζούσε το τελευταίο διάστημα μετά από ένα ξαφνικό ατύχημα. Αυτή τη στιγμή η προτεραιότητα μας είναι ο σεβασμός και η ιδιωτικότητα της οικογένειάς της. Επίσης, θα παρακαλούσαμε λίγο σεβασμό από τους θαυμαστές της και να αντιμετωπίσουν με ευαισθησία τα νέα του θανάτου της», έγραψε μέλος της ομάδα της.

Sophie was a stellar producer, a visionary, a reference. She rebelled against the narrow, normative society by being an absolute triumph, both as an artist and as a woman. I can’t believe she is gone. We need to honor and respect her memory and legacy. Cherish the pioneers. pic.twitter.com/3kyRl1KabY