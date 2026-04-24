Νέος Κόσμος: Συνελήφθη ο άνδρας που είχε ταμπουρωθεί με όπλο στο σπίτι του

Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται ο άνδρας που είχε ταμπουρωθεί στο σπίτι του με όπλο στο Νέο Κόσμο από το βράδυ της Πέμπτης (23.04.2026). Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 09:30 το πρωί.

Ο άνδρας είχε κλειστεί στο σπίτι του στο Νέο Κόσμο έχοντας στην κατοχή του ένα όπλο, ενώ είχε προηγηθεί επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος της 81χρονης μητέρας του.

Στο σημείο βρέθηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ανάμεσά τους και μέλη της ΟΠΚΕ, καθώς και εξειδικευμένος διαπραγματευτής. Λίγο μετά τις 09:30 οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν επιχείρηση εισβάλοντας στο σπίτι του άνδρα και τον συνέλαβαν.

Η μητέρα του που είχε ένα εμφανές χτύπημα στο μάτι χθες το απόγευμα στις 18:30 κάλεσε την αστυνομία λέγοντας ότι της επιτέθηκε ο γιος. Η ίδια κατάφερε και βγήκε από το διαμέρισμα που βρίσκεται στην οδό Σουλιωτών και ζήτησε βοήθεια.

Στους αστυνομικούς είχε πει ότι ο γιος της κρατά καραμπίνα μέσα στο σπίτι ενώ αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας.