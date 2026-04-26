Νέος σεισμός 4 Ρίχτερ στα ανοιχτά του Λασιθίου

Συνεχίζονται οι σεισμοί στην Κρήτη, καθώς το βράδυ της Κυριακής (26.04.2026) σημειώθηκε νέα δόνησε μεγέθους 4 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ στα ανοιχτά του Λασιθίου.

Το εστιακό βάθος ήταν στα 10.7 χλμ και η τοποθεσία καταγράφεται στα 18 χλμ νότια- νοτιοδυτικά του Γουδουρά Λασιθίου, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο.

Υπενθυμίζεται ότι τα τελευταία 24ωρα το Λασίθι βρίσκεται στο επίκεντρο των σεισμικών δονήσεων, με τον μεγαλύτερο που έχει καταγραφεί να είναι 5.7 βαθμοί της κλίμακας Ρίχτερ, ενώ γίνονται και δεκάδες μετασεισμοί.