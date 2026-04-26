Ελλάδα

Νέος σεισμός 4 Ρίχτερ στα ανοιχτά του Λασιθίου

Το εστιακό βάθος ήταν στα 10.7 χλμ
Συνεχίζονται οι σεισμοί στην Κρήτη, καθώς το βράδυ της Κυριακής (26.04.2026) σημειώθηκε νέα δόνησε μεγέθους 4 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ στα ανοιχτά του Λασιθίου.

Το εστιακό βάθος ήταν στα 10.7 χλμ και η τοποθεσία καταγράφεται στα 18 χλμ νότια- νοτιοδυτικά του Γουδουρά Λασιθίου, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο.

Υπενθυμίζεται ότι τα τελευταία 24ωρα το Λασίθι βρίσκεται στο επίκεντρο των σεισμικών δονήσεων, με τον μεγαλύτερο που έχει καταγραφεί να είναι 5.7 βαθμοί της κλίμακας Ρίχτερ, ενώ γίνονται και δεκάδες μετασεισμοί.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
68
59
50
34
29
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ
Newsit logo
Newsit logo