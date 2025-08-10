Ο απολογισμός της φωτιάς στην Κερατέα: Τεράστια καταστροφή αλλά χωρίς καμένα δάση – Νέα δορυφορική εικόνα

Στα 15.808 στρέμματα υπολογίζεται η συνολική έκταση που επλήγη από τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε την Παρασκευή (08.08.2025) στην Κερατέα και εξαπλώθηκε σε περιοχές της νοτιοανατολικής Αττικής.

Η φωτιά στην Κερατέα είχε ως απολογισμό έναν νεκρό και σημαντικές καταστροφές σε κατοικίες και περιουσίες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Υπηρεσίας Copernicus, το μεγαλύτερο μέρος της καμένης έκτασης αφορά χορτολιβαδικές και θαμνώδεις περιοχές, ενώ δεν κάηκαν δάση ή δασικές εκτάσεις.

Σύμφωνα με τη δορυφορική λήψη που έγινε το Σάββατο στις 12.19 έπειτα από την ενεργοποίηση της Υπηρεσίας Copernicus υπολογίζεται ότι από τα 15.808 στρέμματα που κάηκαν τα 11.267 είναι χορτολιβαδικές και θαμνώδεις εκτάσεις.

Αναλυτικά οι εκτάσεις που κάηκαν αγγίζουν τα 15.808 στρέμματα, εκ των οποίων:

11.267 στρέμματα χορτολιβαδικές και θαμνώδεις

2.519 στρέμματα ετερογενείς/γεωργικές

811 στρέμματα άλλες χρήσεις

643 στρέμματα βοσκότοποι

440 στρέμματα ανοικτοί χώροι με ελάχιστη βλάστηση

127 στρέμματα καλλιέργειες

0 στρέμματα δάση/δασικές εκτάσεις

Οι ισχυροί άνεμοι συνέβαλαν στην ταχεία εξάπλωση της φωτιάς, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις και τους εθελοντές να δίνουν μάχη ώστε να μην κινδυνεύσει ο Εθνικός Δρυμός Σουνίου. Οι προσπάθειες απέδωσαν, καθώς η φωτιά ανακόπηκε πριν φτάσει στον δρυμό.