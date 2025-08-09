Φωτιά στην Κερατέα: Κάηκαν σχεδόν 16.000 στρέμματα γης – Συνελήφθησαν δύο στελέχη του ΔΕΔΔΗΕ

Από πυλώνα ηλεκτροδότησης φαίνεται ότι ξεκίνησε η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χτες Παρασκευή (08.08.2025) και κατέκαψε δασικές εκτάσεις στην Κερατέα Αττικής, με αποτέλεσμα να σημειωθούν δύο συλλήψεις στελεχών του ΔΕΔΔΗΕ.

Οι αρχές προχώρησαν στις συλλήψεις ενός 58χρονου και ενός 33χρονου, στελεχών του ΔΕΔΔΗΕ, αφού εντόπισαν το «σημείο μηδέν» από όπου ξεκίνησε η φωτιά στην Κερατέα. Πρόκειται για δύο υπεύθυνους συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών του δικτύου διανομής ρεύματος, ενώ αναζητείται και διευθυντικό στέλεχος του τοπικού παραρτήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική οι δύο συλληφθέντες κατηγορούνται για παραλείψεις στη συντήρηση του δικτύου, καθώς σύμφωνα με όλα τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η ΔΑΕΕ η πυρκαγιά ξεκίνησε από κομμένο καλώδιο του ΔΕΔΔΗΕ, από το οποίο, λόγω σπινθήρα, «άρπαξαν» φωτιά τα ξερά χόρτα στη βάση της κολώνας με αποτέλεσμα, λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων, η πυρκαγιά να πάρει γρήγορα πολύ μεγάλες διαστάσεις.

Πραγματογνώμονας ο οποίος ορίστηκε για την εξακρίβωση προέλευσης του προβλήματος, επιβεβαίωσε ότι η φωτιά προκλήθηκε από σπινθήρα του κομμένου καλωδίου στα ξερά χόρτα. Το πρόβλημα αποδίδεται σε κακή συντήρηση του δικτύου.

Για αυτό αρχικά προσήχθησαν οι δύο υπάλληλοι που πήγαν να αποκαταστήσουν τη ζημιά στην κολώνα. Ενημερώθηκε ο Εισαγγελέας ποινικής δίωξης για τα στοιχεία, ο οποίος διέταξε να κρατηθούν οι δύο υπάλληλοι.

Οι ίδιοι αναφέρουν ότι δεν είναι υπεύθυνοι για τη συντήρηση του δικτύου, αλλά για την αποκατάσταση των βλαβών. Για το λόγο αυτό αναζητείται κι ένα ακόμη στέλεχος του ΔΕΔΔΗΕ που είναι υπεύθυνος για την εκμετάλλευση, συντήρηση και λειτουργία του δικτύου στην περιοχή των Μεσογείων. Οι δύο συλληφθέντες δίνουν κατάθεση στο πλαίσιο της δικογραφίας που σχηματίζεται και θα οδηγηθούν αύριο στον Εισαγγελέα.

Υπενθυμίζεται ότι από το πρωί του Σαββάτου, κλιμάκιο της διεύθυνσης αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού, πραγματοποιεί έρευνες στο σημείο από όπου φέρεται να ξεκίνησε χθες η πυρκαγιά στον οικισμό Μανούτσο.

Από την χθεσινή μεγάλη πυρκαγιά, σπίτια και περιουσίες καταστράφηκαν, ενώ αγροτικές και δασικές εκτάσεις παραδόθηκαν στις φλόγες. Παράλληλα, υπήρξε και ένας νεκρός, ένας 74χρονος που βρέθηκα απανθρακωμένος μέσα στο σπίτι του.

Συγκριμένα σε ό,τι αφορά την πληγείσα έκταση από την πυρκαγιά που ξέσπασε στην Κερατέα και επεκτάθηκε σε περιοχές της νοτιοανατολικής Αττικής, σύμφωνα με στοιχεία από την Υπηρεσία Copernicus με βάση δορυφορική λήψη που έγινε σήμερα 9/8/2025 και ώρα 12:19 ανέρχεται σε 15.808 στρέμματα.

Στην εικόνα αποτυπώνεται η πληγείσα έκταση και παρατίθεται με κίτρινο χρώμα η πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί κατά το παρελθόν στις 26/6/2025 στο Θυμάρι.