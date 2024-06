Ο Αριστοτέλης Ωνάσης ήταν βίαιος αμφιφυλόφιλος υποστηρίζει νέο βιβλίο για τον Έλληνα μεγιστάνα – Φερόταν στην Τζάκι σαν «πόρνη»

«Ο σύζυγος της Τζάκι Κένεντι, ήταν ένας «βίαιος αμφιφυλόφιλος» και την αντιμετώπιζε σαν “πόρνη”». Αυτό ισχυρίζεται νέο βιβλίο σχετικά με τη ζωή του Έλληνα μεγιστάνα Αριστοτέλη Ωνάση.

Το νέο βιβλίο υποστηρίζει για τον Αριστοτέλη Ωνάση, που παντρεύτηκε την Τζάκι Κένεντι το 1968, ότι ο Έλληνας δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας ήταν κρυφά αμφιφυλόφιλος και μάλιστα «χτυπούσε άγρια» τους επί πληρωμή νεαρούς ερωτικούς συντρόφους του.

Ως γνωστόν, ο Ωνάσης ήταν ο δεύτερος σύζυγος της Jacqueline “Jackie” Lee Kennedy Onassis, η οποία ήταν παντρεμένη με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, John F. Kennedy. Η Τζάκι παντρεύτηκε τον Αριστοτέλη Ωνάση, πέντε χρόνια μετά τη δολοφονία του JFK στο Ντάλας, το 1963.

Η χήρα πρώην πρώτη κυρία των ΗΠΑ ήταν 39 ετών όταν ανακοίνωσε τον αρραβώνα της με τον Ωνάση, ο οποίος ήταν 62 ετών.

Ο Έλληνας μεγιστάνας της ναυτιλίας ήταν ένας από τους πλουσιότερους άνδρες στον κόσμο εκείνη την εποχή και η σχέση της σκανδάλισε την αμερικανική κοινή γνώμη, που θεωρούσε τον Ωνάση ως «αμαρτωλό» για τα πολλά πάθη του.

Ο Αριστοτέλης Ωνάσης γεννήθηκε στις 15 Ιανουαρίου 1906 στη Σμύρνη, της σημερινής Τουρκίας. Έκανε την περιουσία του τη δεκαετία του 1920, ξεκινώντας τη δική του μάρκα τσιγάρων με στόχο τη γυναικεία αγορά.

Στη συνέχεια, έστρεψε την προσοχή του στο ναυτιλιακό εμπόριο, αγοράζοντας έξι πλοία στη μισή τους αξία, κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Ύφεσης.

Εκτός από οξυδερκής επιχειρηματίας, ο Αριστοτέλης Ωνάσης ήταν φημισμένος για το ότι ήταν «άκρως σεξουαλικός», με τουλάχιστον ασυνήθιστα γούστα.

Από την άλλη πλευρά, η Τζάκι Ωνάση θεωρούνταν ένα είδος «πριγκίπισσας του λαού» της εποχής, κομψή, τραγική, ευάλωτη και αξιοπρεπής.

Το νέο βιβλίο «Ask Not: The Kennedys and the Women They Destroyed», της αρθρογράφου της «Daily Mail», Maureen Callahan, διερευνά τους ισχυρισμούς ότι ο Ωνάσης ήταν αμφιφυλόφιλος.

Φημολογείται ότι αφότου ο γιος του Αλέξανδρος σκοτώθηκε σε αεροπορικό δυστύχημα το 1973, ο Αριστοτέλης Ωνάσης κοιμόταν με νεαρούς Ιταλούς, τους οποίους στη συνέχεια «χτυπούσε».

Ο Αριστοτέλης Ωνάσης φέρεται να είχε ερωτική σχέση όταν ήταν μικρός με έναν μεγαλύτερο σε ηλικία Τούρκο ανθυπολοχαγό που εξασφάλισε την ελευθερία του πατέρα του, καθώς και κάποια «κατασχεμένα περιουσιακά στοιχεία της οικογένειάς του στη Σμύρνη».

Το νέο βιβλίο διερευνά, επίσης, ισχυρισμούς ότι ο Αριστοτέλης Ωνάσης αντιμετώπιζε την Τζάκι σαν «πόρνη» και ότι την υποχρέωνε να κάνει σεξ μαζί του σε μέρη που ήταν σχεδόν δημόσια: στο αεροπλάνο του πίσω από μία κουρτίνα, σε μία βάρκα δεμένη στο γιοτ του, αλλά και στην κρεβατοκάμαρά του με την πόρτα ανοιχτή.

Ο Αριστοτέλης Ωνάσης πέθανε το 1975, ενώ η Τζάκι κληρονόμησε 25 εκατομμύρια δολάρια από την περιουσία του.

Μετά τον θάνατό του εργάστηκε ως επιμελήτρια βιβλίων.

Πέθανε από καρκίνο στο διαμέρισμά της στο Μανχάταν το 1994 σε ηλικία 64 ετών, έχοντας δίπλα της τα παιδιά της.