Συνελήφθη διευθυντής της καρδιοχειρουργικής του Ιπποκράτειου για φακελάκι 5.000 ευρώ

Χειροπέδες σε διευθυντή της καρδιοχειρουργικής του Ιπποκράτειου νοσοκομείου, πέρασαν οι αρχές την Τρίτη (09.09.2025) καθώς αποδείχθηκε πως ζητούσε τσουχτερά φακελάκια από τους ασθενείς του.

Πληροφορίες του newsit.gr αναφέρουν πως ο διευθυντής της καρδιοχειρουργικής του Ιπποκράτειου ζητούσε φακελάκι έως και 5.000 ευρώ ώστε να προσέξει ο ίδιος και περισσότερο τους ασθενείς, μετά το χειρουργείο τους.

Τη διερεύνηση και τη σύλληψή του πραγματοποίησαν οι «Αδιάφθοροι» της ΕΛΑΣ.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως ο άνθρωπος που τον κατήγγειλε πήγε απευθείας στο Τμήμα των Εσωτερικών Υποθέσεων και δεν ενημερώθηκε καν η διοίκηση του Ιπποκράτειου νοσοκομείου για τα «VIP treatment» και τις ακριβές και παράνομες «ταρίφες».

Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο το πώς τα στελέχη των «Αδιάφθορων» κατάφεραν να τον πιάσουν.