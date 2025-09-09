Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Συνελήφθη διευθυντής της καρδιοχειρουργικής του Ιπποκράτειου για φακελάκι 5.000 ευρώ

Ο διευθυντής ζητούσε φακελάκι ώστε οι ασθενείς του, μετά το χειρουργείο, να λάβουν περισσότερη φροντίδα
Senior male doctor and payment for private consultation

Χειροπέδες σε διευθυντή της καρδιοχειρουργικής του Ιπποκράτειου νοσοκομείου, πέρασαν οι αρχές την Τρίτη (09.09.2025) καθώς αποδείχθηκε πως ζητούσε τσουχτερά φακελάκια από τους ασθενείς του.

Πληροφορίες του newsit.gr αναφέρουν πως ο διευθυντής της καρδιοχειρουργικής του Ιπποκράτειου ζητούσε φακελάκι έως και 5.000 ευρώ ώστε να προσέξει ο ίδιος και περισσότερο τους ασθενείς, μετά το χειρουργείο τους.

Τη διερεύνηση και τη σύλληψή του πραγματοποίησαν οι «Αδιάφθοροι» της ΕΛΑΣ.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως ο άνθρωπος που τον κατήγγειλε πήγε απευθείας στο Τμήμα των Εσωτερικών Υποθέσεων και δεν ενημερώθηκε καν η διοίκηση του Ιπποκράτειου νοσοκομείου για τα «VIP treatment» και τις ακριβές και παράνομες «ταρίφες».

Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο το πώς τα στελέχη των «Αδιάφθορων» κατάφεραν να τον πιάσουν.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Ξηρασία «γονατίζει» όλη η χώρα: Σε Λέσβο, Πελοπόννησο, Μακεδονία και Κρήτη τα μεγαλύτερα προβλήματα – Δείτε χάρτη
Μοναδικές εξαιρέσεις αποτελεί μικρό τμήμα της Θεσσαλονίκης και της Θεσσαλίας - Σημαντικά προβλήματα και στα νησιά του Ιονίου και τη δυτική ηπειρωτική Ελλάδα
Ξηρασία
Newsit logo
Newsit logo