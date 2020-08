«Cry» της Τζάνις Τζόπλιν, «With a Little Ηelp from My Friends» του Τζο Κόκερ, «Purple Haze» του Τζίμι Χέντριξ και άλλα εμβληματικά τραγούδια από εκείνο το «καλοκαίρι της αγάπης και της ειρήνης» στο Γούντστοκ εμπλέκονται στην υπαίθρια συναυλία στον Κήπο του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών (Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2020 | 20:30) με τη «Θαλασσογραφία», το «Κιλελέρ», τον «Μπάλλο», τα «Παιδιά που χάθηκαν» και άλλα αγαπημένα του Διονύση Σαββόπουλου.

Στη συναυλία με τίτλο «Στο Woodstock εγώ – ήμουν εδώ», τον Διονύση Σαββόπουλο πλαισιώνουν οι σολίστ Γιώτης Κιουρτσόγλου (μπάσο), Σταύρος Λάντσιας (πιάνο, τύμπανα) και τρεις νέοι ταλαντούχοι ερμηνευτές: Σάκης Ντοβόλης (κιθάρα, τραγούδι), Κλαυδία Παπαδοπούλου (τραγούδι), Αλεξάνδρα Σιετή (τραγούδι).

Για τους όρους αγοράς και χρήσης εισιτηρίων, πληροφορίες στο παρακάτω link: http://www.megaron.gr/default.asp?pid=454&la=1. Τιμή εισιτηρίου: 16 ευρώ (γενική είσοδος).

