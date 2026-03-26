Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί αράπικο φιστίκι λόγω παρουσίας αφλατοξινών

Οι καταναλωτές που το έχουν αγοράσει καλούνται να μην το καταναλώσουν
Σακούλα με συσκευασμένο φιστίκι
Photo / ΕΦΕΤ

Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει ο ΕΦΕΤ σχετικά με αράπικο φιστίκι που πωλείται και περιέχει αφλατοξίνες σε μεγαλύτερη συγκέντρωση από το επιτρεπώμενο και έκανε ανάκληση του προϊόντος.

Ο ΕΦΕΤ. και ειδικότερα η Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής του ΕΦΕΤ στο πλαίσιο του Προγράμματος “Προσδιορισμός της περιεκτικότητας σε αφλατοξίνες Β1, Β2, G1 & G2”, προέβη σε δειγματοληψία του τροφίμου εμπορικής ονομασίας «Φυστίκι αράπικο ψημένο αλατισμένο από την Πελοπόννησο-η Αλφαβήτα κοντά στην ελληνική γη» των 250g με ανάλωση κατά προτίμηση πριν από: 26/02/2027 και αριθμό παρτίδας L260226 και προχώρησε στην ανάκλησή του.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΕΦΕΤ, το προϊόν, εξετάστηκε από την Χημική Υπηρεσία Πειραιά της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους, της Α.Α.Δ.Ε., όπου διαπιστώθηκε ότι περιέχει αφλατοξίνη Β1 και σύνολο αφλατοξινών σε συγκεντρώσεις ψηλότερες από την προβλεπόμενες μέγιστες αποδεκτές συγκεντρώσεις και χαρακτηρίστηκε ως μη ασφαλές και επιβλαβές για την υγεία.

To προϊόν επεξεργάζεται και συσκευάζεται στην Ελλάδα για την ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Μ.Α.Ε.», από την επιχείρηση ‘ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ε.’, (ΞΗΡΟΚΑΡΠ), 4ο χλμ Αμφιλοχίας-Αγρινίου.

Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση του προϊόντος από την αγορά, ενώ ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι. Καλούνται οι καταναλωτές, οι οποίοι έχουν προμηθευτεί τo ανωτέρω προϊόν να μην το καταναλώσουν.

Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
236
156
96
62
48
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Υπόθεση Κεφαλογιάννη – Μάτσα: Η υπουργός Τουρισμού ζητά τα παιδιά να μην αλλάζουν συνεχώς σπίτια – Για τεχνητές εντάσεις μίλησε ιδιαίτερα φορτισμένος ο συνθέτης
Η έφεση είναι αβάσιμη και τα παιδιά δεν θα πρέπει να μπαίνουν σε δικαστικές αίθουσες, λέει η πλευρά Μάτσα
Μίνως Μάτσας και Όλγα Κεφαλογιάννη 10
