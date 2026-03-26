Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί αράπικο φιστίκι λόγω παρουσίας αφλατοξινών

Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει ο ΕΦΕΤ σχετικά με αράπικο φιστίκι που πωλείται και περιέχει αφλατοξίνες σε μεγαλύτερη συγκέντρωση από το επιτρεπώμενο και έκανε ανάκληση του προϊόντος.

Ο ΕΦΕΤ. και ειδικότερα η Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής του ΕΦΕΤ στο πλαίσιο του Προγράμματος “Προσδιορισμός της περιεκτικότητας σε αφλατοξίνες Β1, Β2, G1 & G2”, προέβη σε δειγματοληψία του τροφίμου εμπορικής ονομασίας «Φυστίκι αράπικο ψημένο αλατισμένο από την Πελοπόννησο-η Αλφαβήτα κοντά στην ελληνική γη» των 250g με ανάλωση κατά προτίμηση πριν από: 26/02/2027 και αριθμό παρτίδας L260226 και προχώρησε στην ανάκλησή του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΕΦΕΤ, το προϊόν, εξετάστηκε από την Χημική Υπηρεσία Πειραιά της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους, της Α.Α.Δ.Ε., όπου διαπιστώθηκε ότι περιέχει αφλατοξίνη Β1 και σύνολο αφλατοξινών σε συγκεντρώσεις ψηλότερες από την προβλεπόμενες μέγιστες αποδεκτές συγκεντρώσεις και χαρακτηρίστηκε ως μη ασφαλές και επιβλαβές για την υγεία.

To προϊόν επεξεργάζεται και συσκευάζεται στην Ελλάδα για την ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Μ.Α.Ε.», από την επιχείρηση ‘ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ε.’, (ΞΗΡΟΚΑΡΠ), 4ο χλμ Αμφιλοχίας-Αγρινίου.

Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση του προϊόντος από την αγορά, ενώ ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι. Καλούνται οι καταναλωτές, οι οποίοι έχουν προμηθευτεί τo ανωτέρω προϊόν να μην το καταναλώσουν.