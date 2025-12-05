Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί τα σοκολατάκια «Kinder Μιx 3D pop-up»: «Δεν είναι εμφανείς οι αλλεργιόνες ουσίες»

Στην ανάκληση του προϊόντος «Kinder Μιx 3D pop-up» των 143gr προχώρησε ο ΕΦΕΤ αναφέροντας πως υπάρχουν προβλήματα με την εμφάνιση των αλλεργιογόνων ουσιών στις ετικέτες.

Σε ανακοίνωσή του ο ΕΦΕΤ ενημερώνει το κοινό για την σχετική ανάκληση, αναφέροντας πως μετά από καταγγελίες, κλιμάκιο προχώρησε έλεγχο του συγκεκριμένου προϊόντος που διακινείται από την Lidl Hellas. Ελέγχοντας την συσκευασία με τα σοκολατάκια, διαπιστώθηκε πως δεν αναγράφεται στα ελληνικά το συστατικό «αλεύρι σίτου» το οποίο μάλιστα είναι και αλλεργιογόνο.

Πέρα από αυτό, φέρει αναδιπλούμενη ετικέτα με αποτέλεσμα οι καταναλωτές να μην μπορούν να διαβάζουν και τις άλλες αλλεργιογόνες ουσίες.

Η ανάκληση του προϊόντος είναι καθολική και άμεση και ήδη είναι σε εξέλιξη έλεγχοι και ενέργειες για την συγκεκριμένη επιχείρηση.

«Καλούνται οι καταναλωτές που έχουν ήδη προμηθευτεί το προϊόν, και έχουν δυσανεξία στη γλουτένη, να μην το καταναλώσουν», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η ανακοίνωση του ΕΦΕΤ

«Ο ΕΦΕΤ και ειδικότερα η Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής του ΕΦΕΤ, κατά τη διενέργεια επιθεώρησης στο πλαίσιο διερεύνησης αναφορών από καταναλωτές, προέβη σε έλεγχο του τροφίμου «Kinder Μιx 3D pop-up» των 143g, το οποίο διακινείται από την επιχείρηση ‘Lidl Hellas’. Διαπιστώθηκε η μη εμφανής αναγραφή στην ελληνική γλώσσα του συστατικού «αλεύρι σίτου», το οποίο είναι αλλεργιογόνο καθώς περιέχει γλουτένη. Συγκεκριμένα, το προϊόν φέρει αναδιπλούμενη ετικέτα, της οποίας η αναδιπλούμενη φύση δεν καθίσταται σαφής στον καταναλωτή, με συνέπεια οι πληροφορίες της επισήμανσης που αφορούν αλλεργιογόνες ουσίες να μην είναι εμφανείς, όπως απαιτείται από τις διατάξεις του Καν.(ΕΕ) 1169/2011.

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου του προϊόντος από την εσωτερική αγορά και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι και διορθωτικές ενέργειες από την επιχείρηση. Καλούνται οι καταναλωτές που έχουν ήδη προμηθευτεί το προϊόν, και έχουν δυσανεξία στη γλουτένη, να μην το καταναλώσουν».