Ο Κώστας Καραμανλής στο πλευρό της κόρης του, Αλίκης Καραμανλή, στην θεατρική παράσταση που παίζει

Σπάνια δημόσια έξοδος για τον πρώην πρωθυπουργό της χώρας μας
Αλέξανδρος Καραμανλής, Αλίκη Καραμανλή και Κώστας Καραμανλής
Ο Αλέξανδρος Καραμανλής, η Αλίκη Καραμανλή και ο Κώστας Καραμανλής / NDPPHOTO / ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ

Ο Κώστας Καραμανλής και η Νατάσα Παζαΐτη έχουν δημιουργήσει μία υπέροχη οικογένεια και καμαρώνουν τα παιδιά τους, που χαράσσουν σιγά – σιγά τα πρώτα τους βήματα στη ζωή. Αυτό το διάστημα, η Αλίκη Καραμανλή παίρνει μέρος στη θεατρική παράσταση του Κολλεγίου Αθηνών «Οι κληρονόμοι» και τα μέλη της οικογένειάς της πήγαν εκεί για να την καμαρώσουν.

Όπως έγραψε τη Δευτέρα (09.03.2026) η Χριστίνα Κοραή στη στήλη της, η Νατάσα Παζαΐτη ήταν σε μία από τις παραστάσεις της κόρης στο κοινό και της χάρισε το πιο δυνατό της χειροκρότημα. Μία ημέρα αργότερα, κυκλοφόρησαν φωτογραφίες από το Κολλέγιο Αθηνών του πρώην πρωθυπουργού, Κώστα Καραμανλή μαζί με την κόρη του Αλίκη και τον γιο του, Αλέξανδρο. 

Σημειώνεται ότι τη μεταφορά του κινηματογραφικού έργου του Νίκου Τσιφόρου ανέβασε μια ομάδα ερασιτεχνών και τα έσοδα θα δοθούν στο σωματείο MDA.

Κώστας Καραμανλής
Ο Αλέξανδρος και ο Κώστας Καραμανλής πήγαν να απολαύσουν την παράσταση της Αλίκης / NDPPHOTO / ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ NDPPHOTO / ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ
Κώστας Καραμανλής
Ο πρώην πρωθυπουργός σε μία σπάνια δημόσια έξοδο / NDPPHOTO / ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ

Πρόσφατα, η Νατάσα Παζαΐτη έδωσε μία συνέντευξη κι εξομολογήθηκε ότι η οικογένεια που έχει δημιουργήσει είναι το προσωπικό της «καταφύγιο», τονίζοντας ότι την ξεκουράζει να βρίσκεται στην αγκαλιά του συζύγου της, Κώστα Καραμανλή.

