Ο ΟΠΑΠ γεμίζει τις σχολικές τσάντες με ελπίδα – Στηρίζει τα παιδιά πολύτεκνων οικογενειών του Οργανισμού Κοινωνικής Φροντίδας ΜΚΟ «Θεόφιλος»

Οι εργαζόμενοι του ΟΠΑΠ στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού Κοινωνικής Φροντίδας ΜΚΟ «Θεόφιλος»
Οι εργαζόμενοι του ΟΠΑΠ στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού Κοινωνικής Φροντίδας ΜΚΟ «Θεόφιλος»

Ο Σεπτέμβριος σηματοδοτεί για κάθε παιδί μια νέα αρχή, γεμάτη όνειρα, χαρά και προσδοκίες. Η επιστροφή στα θρανία ήταν η αφορμή για να προχωρήσει ο ΟΠΑΠ σε ακόμη μια ξεχωριστή πρωτοβουλία, στηρίζοντας έμπρακτα οικογένειες που το έχουν ανάγκη.

Λίγο πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, ο ΟΠΑΠ προσέφερε σε 350 παιδιά πολύτεκνων οικογενειών, που υποστηρίζονται από τον Οργανισμό Κοινωνικής Φροντίδας ΜΚΟ «Θεόφιλος», σχολικές τσάντες γεμάτες με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για μια δημιουργική χρονιά. Τετράδια, μολύβια, ξυλομπογιές, μαρκαδόροι, μπλοκ ζωγραφικής, παγούρια και φαγητοδοχεία γέμισαν με χρώμα και αισιοδοξία τα μάτια των μικρών μαθητών.

Τις τσάντες με τον σχολικό εξοπλισμό μοίρασαν στα παιδιά, τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου, εργαζόμενοι του ΟΠΑΠ οι οποίοι βρέθηκαν στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού, στο Γαλάτσι.

Οι εργαζόμενοι του ΟΠΑΠ μοιράζουν τις τσάντες με τα σχολικά είδη στα παιδιά του Οργανισμού
Οι εργαζόμενοι του ΟΠΑΠ μοιράζουν τις τσάντες με τα σχολικά είδη στα παιδιά του Οργανισμού

Η νέα γενιά στο επίκεντρο

Η διανομή απαραίτητων σχολικών ειδών σε παιδιά που έχουν ανάγκη εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας που υλοποιεί ο ΟΠΑΠ, στηρίζοντας διαχρονικά ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Δεν πρόκειται απλώς για μια πράξη προσφοράς, αλλά για μια δέσμευση ότι η εταιρεία βρίσκεται σταθερά δίπλα στην κοινωνία, επενδύοντας στο μέλλον των παιδιών και της νέας γενιάς.

Τα παιδιά παραλαμβάνουν τις σχολικές τσάντες τους
Τα παιδιά παραλαμβάνουν τις σχολικές τσάντες τους
Τα παιδιά παραλαμβάνουν τις σχολικές τσάντες τους
Τα παιδιά παραλαμβάνουν τις σχολικές τσάντες τους

Ο Οργανισμός Κοινωνικής Φροντίδας ΜΚΟ «Θεόφιλος», στηρίζει πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες από το 2004, παρέχοντας βοήθεια σε περισσότερα από 800 παιδιά. Επιπλέον, με την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών αλλά και δράσεων ευαισθητοποίησης, συμβάλλει στην ανάδειξη των αναγκών αυτών των οικογενειών και στην ενίσχυση των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

