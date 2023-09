Στα 2,3 τρισεκατομμύρια δολάρια αναμένεται να φτάσει η παγκόσμια «βιομηχανία» του τουρισμού το 2023. Η Ελλάδα διεκδικεί μεγάλο κομμάτι αυτού του τζίρου, καθώς, σύμφωνα με τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού ήταν, το 2022, η 9η χώρα στον κόσμο σε αριθμό αφίξεων τουριστών. Μπορεί να πάει ακόμα ψηλότερα;

Συζητήσαμε με τη Γενική Διευθύντρια του BCA College, Dr Χριστίνα Κωνσταντινίδου, έναν από τους πιο ειδικούς στο τομέα του τουρισμού, στη χώρα.

Χ.Κ. H Eλλάδα με τουριστικό τζίρο, που το 2022 έφτασε τα 18 δισ. ευρώ είναι ακόμα πολύ χαμηλά σε σχέση με τις δυνατότητές της. Αρκεί να συγκρίνουμε τα 27,8 εκατομμύρια αφίξεις που είχε η χώρα μας το 2022, με τα 44 εκατομμύρια που είχε μόνο η πόλη του Παρισιού. Χρειαζόμαστε επίσης ποιοτικότερους τουρίστες. Η μέση κατά κεφαλή τουριστική δαπάνη στη χώρα μας, σύμφωνα με μελέτη του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων μειώθηκε από 640,4 ευρώ το 2010 σε 564 ευρώ το 2019 και η μέση διάρκεια παραμονής από 9,3 διανυκτερεύσεις το 2010 σε 7,4 διανυκτερεύσεις το 2019. Όμως ο ποιοτικός τουρισμός χρειάζεται σοβαρά, καταρτισμένα στελέχη, που θέλουν να κάνουν καριέρα σε έναν γοητευτικό και κοσμοπολίτικο αλλά απαιτητικό, επαγγελματικά, χώρο.

Τα διαθέτει η χώρα;

Χ.Κ. Διαθέτει περισσότερα απ’ όσα στο παρελθόν. Όμως χρειάζεται κι άλλα. Η αλήθεια είναι ότι για πολύ καιρό ο τουρισμός μας πουλούσε «λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τ’ αγόρι μου» αγνοώντας τις τεράστιες προοπτικές του θεματικού τουρισμού, του συνεδριακού, του ιατρικού, του τουρισμού της τρίτης ηλικίας ακόμα και της προσέλκυσης ψηφιακών νομάδων. Σήμερα, στα σοβαρά κράτη, ο τουρισμός είναι στα χέρια ανθρώπων που έχουν σπουδάσει το αντικείμενο και ξέρουν πώς θα εμπλουτίσουν την ταξιδιωτική εμπειρία του επισκέπτη. Στην Ελλάδα, τις πρώτες ολοκληρωμένες σπουδές στη διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων τις προσέφερε εδώ και δεκαετίες το BCA. Μεγάλος αριθμός εξειδικευμένων στελεχών, που κάνουν καριέρα σε ελληνικές και πολυεθνικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις έχουν σπουδάσει στο BCA. Αυτό είναι ένα ακόμα πλεονέκτημα για τους νέους φοιτητές, διότι ήδη λειτουργεί ένα εκτεταμένο και ισχυρό δίκτυο συνεργασίας και αλληλοϋποστήριξης αποφοίτων και φοιτητών του BCA.

Ποιες είναι οι «περγαμηνές» των τουριστικών σπουδών που προσφέρει το BCA;

Χ.Κ. Το πρόγραμμα Τουριστικών και Ξενοδοχειακών σπουδών του BCA αναγνωρίζεται ως ένα από τα κορυφαία της Ευρώπης έχοντας την επικύρωση της Βρετανικής Αρχής QAA που εποπτεύει τα ανώτατα βρετανικά εκπαιδευτικά ιδρύματα QAA (Quality Assurance Agency). Όλοι οι τίτλοι σπουδών του BCA, Bachelor και Master, χορηγούνται από το πολυβραβευμένο για τις ακαδημαϊκές επιδόσεις και τις καινοτομίες του,University of West London (UWL). Είναι ακριβώς οι ίδιοι που χορηγούνται και στους αποφοίτους στο Λονδίνο. Είναι ισότιμοι επαγγελματικά με τα πτυχία και τους μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών που απονέμουν τα ελληνικά πανεπιστήμια. Επίσης, το BCA έχει συνάψει συμφωνία ακαδημαϊκής συνεργασίας με τις κορυφαίες ανώτατες ελβετικές σχολές Glion και Les Roches (συγκαταλέγονται σταθερά ανάμεσα στις 5 καλύτερες, παγκοσμίως). Έτσι, εκτός από τις πολλές κοινές εκπαιδευτικές δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχουν καθηγητές των ελβετικών σχολών, οι φοιτητές του τμήματος Hospitality and Tourism Management έχουν τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους στην Ελβετία παίρνοντας το πτυχίο τους ή τον μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών τους από τις σχολές Glion και Les Roches.

Ποια είναι μια τυπική εξέλιξη ενός αποφοίτου του τμήματος Τουριστικού και Ξενοδοχειακού Management του BCA;

Χ.Κ. Συνήθως βρίσκει δουλειά πριν αποφοιτήσει. Το BCA προσφέρει αμειβόμενη πρακτική εκπαίδευση σε 5στερα ξενοδοχεία, πέρα από τις συχνές εκπαιδευτικές επισκέψεις των φοιτητών μας σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες. Οι απόφοιτοι του BCA είναι “ετοιμοπόλεμοι” καθώς ζουν στην προσoμοίωση ενός smart hotel 5 αστέρων που δημιούργησε το BCA μέσα στο City Campus: ένα πραγματικό ξενοδοχείο, με τηreception, τα δωμάτια, το εστιατόριο την κουζίνα και το bar του, ώστε κάθε μέρα να συνδυάζουν θεωρητική κατάρτιση με πρακτική εξάσκηση. Από εκεί κι ύστερα, τον πήχη τον τοποθετεί ο καθένας όπου νομίζει. Ο τουριστικός κλάδος καλύπτει ένα πολύ μεγάλο εύρος τομέων, έτσι ώστε κάθε απόφοιτος να βρει τη θέση που τον εμπνέει και τον ικανοποιεί, είτε στο Front of the House είτε στο Back of the House, επιτρέποντας σε άτομα με διαφορετικές προσωπικότητες να σταδιοδρομήσουν σε ανώτατες διοικητικές θέσεις. Ο κλάδος έχει 100% απασχόληση, υψηλές αμοιβές, ευχάριστο περιβάλλον και διεθνείς προοπτικές.

Σε ποια γλώσσα γίνονται τα μαθήματα;

Χ.Κ. Η τουριστική αγορά είναι χωρίς σύνορα, άρα ένας επαγγελματίας του χώρου οφείλει να μιλάει άριστα Αγγλικά, τουλάχιστον. Για να βοηθήσουμε όσους τελειώνοντας το Λύκειο δεν μιλούν πολύ καλά Αγγλικά, προσφέρουμε τη δυνατότητα στα πρώτα δύο χρόνια να παρακολουθήσουν μαθήματα στα Ελληνικά, κάνοντας όμως ταυτόχρονα, εντατικά μαθήματα Αγγλικών μέσα στο BCA, δωρεάν. Μπορούν να παρακολουθήσουν μαθήματα και άλλης γλώσσας, επίσης δωρεάν. Όμως, τα μαθήματα στο BCA, στο 3ο και 4ο έτος γίνονται αποκλειστικά στα Αγγλικά. Θέλουμε οι απόφοιτοί μας να μπορούν να κάνουν διεθνή καριέρα διαθέτοντας όλα τα εφόδια ενός επαγγελματικού στελέχους υψηλού επιπέδου.