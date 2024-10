Ο Τζορτζ Μπάλντοκ είχε δωρίσει απινιδωτή σε ένα παιδί: «Δεν ήθελε καμία δημοσιότητα για αυτό»

Ένα δώρο ζωής, έναν απινιδωτή, χάρισε πριν από λίγα χρόνια ο Τζορτζ Μπάλντοκ σε ένα παιδί που αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα με την καρδιά του, με την μητέρα του αγοριού να αποκαλύπτει το μεγαλείο που έκρυβε στην ψυχή του ο αδικοχαμένος ποδοσφαιριστής.

Η μητέρα του 15χρονου πλέον Χάρβεϊ, μίλησε στο Live News για το τεράστιο δώρο που τους έκανε ο Τζορτζ Μπάλντοκ ζητώντας μόνο ένα αντάλλαγμα. Η δωρεά του απινιδωτή να μην γίνει γνωστή σε κανέναν.

Ο ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού αφού έμαθε την περιπέτεια υγείας του τότε 7χρονου Χάρβεϊ από το Σέφιλντ (πόλη στην οποία ο Μπάλντοκ έμεινε για 7 χρόνια παίζοντας στην Γιουνάιτεντ), θέλησε αμέσως να βοηθήσει καλύπτοντας τα έξοδά του και χαρίζοντάς του αυτό το εργαλείο που θα τον έκανε να ζει σαν κανονικό αγόρι.

«Όταν ο γιος μου ήταν 7 χρόνων διαπιστώσαμε τυχαία στο νοσοκομείο Παίδων ότι έχει καρδιακό φύσημα μία κατάσταση που ονομάζεται αυτιστίνωση… Έπαιζε ποδόσφαιρο και πολλά άλλα αθλήματα αλλά πλέον ήταν επικίνδυνο να παίζει… Έκανε το χειρουργείο που έπρεπε και όταν ξύπνησε με ρώτησε “μαμά μπορώ ακόμα να παίξω ποδόσφαιρο;”», είπε η μητέρα του παιδιού.

«Ήταν πολύ επικίνδυνο να παίξει, έπρεπε να είμαστε προσεκτικοί με τα πάντα. Όταν η Σέφιλντ Γιουνάιτεντ έμαθε την ιστορία του, μας κάλεσε στο γήπεδο για να μιλήσουμε. Όταν φτάσαμε στο γήπεδο, ο Τζορτζ Μπάλντον είπε πως θα ήθελε να βοηθήσει τον Χάρβεϊ να πάρει έναν απινιδωτή από τα δικά του χρήματα.

Καμία σχέση με την ομάδα, ήταν προσωπικό δώρο. Δεν ήθελε καμία δημοσιότητα για αυτό. Ήθελε απλώς να το κάνει ως βοήθεια στον Χάρβεϊ», αποκάλυψε συγκινημένη.

Thanked him every time we saw him, but feel we haven’t thanked him enough. George bought Harvey a defib,which helped him continue to play football and the things he enjoys. He gave us peace of mind as parents on the side line! ❤️ #sheffieldunited #GeorgeBaldock Our Starman 🌟💔 pic.twitter.com/F66FldGAEv