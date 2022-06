Θερμή υποδοχή επεφύλασαν οι κάτοικοι στον Πλάτανο Ναυπακτίας στο νέο πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στην Ελλάδα, Τζορτζ Τσούνη, ο οποίος βρέθηκε στον τόπο καταγωγής του.

Λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι ο Τζορτζ Τσούνης έφτασε στην πλατεία του Πλάτανου Ναυπακτίας. Εκεί τον περίμεναν συγχωριανοί του και παιδιά με παραδοσιακές στολές, που του πρόσφεραν λουλούδια.

“Ήταν θαυμάσιο να επιστρέψω στις ρίζες μου, στο χωριό Πλάτανος, όπου γεννήθηκαν οι γονείς μου και έχω τόσες αγαπημένες αναμνήσεις. Είμαι ευγνώμων στους γονείς μου που με έμαθαν να μην ξεχνάω ποτέ τις ρίζες μου και τα ελληνικά ιδανικά της καλοσύνης, της αγάπης και του φιλότιμου”, έγραψε ο ίδιος σε ανάρτηση του στο Twitter, όπου ανήρτησε και φωτογραφίες από την επίσκεψη του.

Wonderful to return to my roots, to the village of Platanos where my parents were born and I have so many dear memories. I'm grateful to my parents who taught me to never forget my roots and the Hellenic ideals of καλοσύνη, αγάπη and φιλότιμο. 🇺🇸🇬🇷 pic.twitter.com/ksGUqMIWMe