Τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργήσουν τα καταστήματα στο λιανεμπόριο από την Δευτέρα 5 Απριλίου εξήγησε βήμα – βήμα ο γ.γ. Εμπορίου Παναγιώτης Σταμπουλίδης.

Έτσι, από την Δευτέρα οι καταναλωτές θα πρέπει να στέλνουν μήνυμα στο 13032 με μόνο το ονοματεπώνυμό τους και με αυτό το μήνυμα και έχοντας μαζί τους ταυτότητα ή διαβατήριο θα μπορούν για τρεις ώρες να κάνουν τα ψώνια τους είτε με click in shop (δηλαδή μέσα στο κατάστημα), είτε με click away (έξω από αυτό). Υπενθυμίζεται ότι στο click away οι αγορές γίνονται μόνο με κάρτα.

Όπως εξήγησε το click away υπάρχει ως επιλογή καθώς όλοι οι πελάτες δεν θα μπορούν να μπαίνουν μέσα στο κατάστημα αφού υπάρχει ο περιορισμός 1 πελάτης ανά 25 τετραγωνικά και μέγιστο όριο 20 πελάτες. Τα ψώνια επίσης σε κάθε κατάστημα θα γίνονται με ραντεβού.

Ο πελάτης θα πρέπει να έχει μήνυμα από το κατάστημα και στην συνέχεια και απόδειξη ότι ψώνισε από αυτό.

Επίσης, όπως και με τα κομμωτήρια για ψώνια θα επιτρέπονται διαδημοτικές μετακινήσεις τις καθημερινές, πάντοτε με κλείσιμο ραντεβού τηλεφωνικά ή διαδικτυακά.

Ο κ. Σταμπουλίδης ξεκαθάρισε ακόμα ότι κλειστά θα είναι τα εμπορικά κέντρα, τα outlet και τα εκπτωτικά χωριά.