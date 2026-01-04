Οι αγρότες αποφασίζουν σήμερα τα επόμενα βήματα στην κρίσιμη σύσκεψη των Μαλγάρων – Ετοιμάζονται να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις

Στις 12 το μεσημέρι (04.01.2026) αναμένεται να ξεκινήσει η κρίσιμη πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών στο Πολιτιστικό Κέντρο των Μαλγάρων όπου θα παρθούν οι αποφάσεις για τα επόμενα βήματα και για το αν υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση στις κινητοποιήσεις. Οι αγρότες εξετάζουν να ενισχύσουν τα μπλόκα τους ακόμη και να κατέβουν με τα τρακτέρ τους στην Αθήνα.

Άλλο μέτρο που εξετάζεται είναι ακόμη και το κλείσιμο των παράδρομων. Μετά την ανάπαυλα των εορτών, οι αγρότες επέστρεψαν στα μπλόκα τους το Σάββατο, κλείνοντας αιφνιδιαστικά την Εθνική Οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης στο ύψος της Θήβας και στα 2 ρεύματα κυκλοφορίας.

Η κίνηση διεξάγεται από παρακαμπτήριες οδούς.

Στο Κάστρο Βοιωτίας, στο ρεύμα προς Αθήνα, γίνεται εκτροπή της κυκλοφορίας, από τον ανισόπεδο Κόμβο Μαρτίνου έως τον ανισόπεδο Κόμβο Κάστρου, μέσω του παραδρόμου της εθνικής.

Στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, η κυκλοφορία γίνεται από μία λωρίδα.

Σκληρή στάση διατηρούν οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας. Μετά από 34 ημέρες που βρίσκονται στον δρόμο, προτείνουν να αυξήσουν την πίεση και να στήσουν 48ωρα μπλόκα μετά τα Φώτα. Τονίζουν πως θα παραμείνουν στους δρόμους μέχρι να ικανοποιηθούν.

Οι αγρότες της Θεσσαλονίκης χαρακτηρίζουν μονόδρομο τη συνέχιση των κινητοποιήσεών τους. Προς το παρόν τα διόδια των Μαλγάρων παραμένουν ανοικτά, αυτό όμως τις επόμενες ημέρες θα εξαρτηθεί από την απόφαση της πανελλαδικής σύσκεψης στα Μάλγαρα.

Στην Αχαΐα, οι αγρότες συζητούν για ευρείας κλίμακας κινητοποιήσεις. «Θα προχωρήσουμε μέσα στον ιστό της πόλης, λιμάνια, Περιφέρεια, τράπεζες, δημόσιες υπηρεσίες», δηλώνουν.

Το μεσημέρι του Σαββάτου, έκλεισαν την περιμετρική οδό της Πάτρας, δείχνοντας ότι σκληραίνουν τη στάση τους.

Η κυβέρνηση συνεχίζει τις εκκλήσεις για διάλογο, με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα να επαναλαμβάνει πως 20 από τα 27 αιτήματα των παραγωγών είτε έχουν ικανοποιηθεί, είτε βρίσκονται σε φάση υλοποίησης.