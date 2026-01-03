Οι αγρότες επιστρέφουν στα μπλόκα και κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την επιστροφή των εκδρομέων

Την Κυριακή (04.01.2026) και κατά τη διάρκεια της πανελλαδικής σύσκεψης που θα γίνει στα Μάλγαρα, αναμένεται να αποφασιστούν τα επόμενα βήματα των αγροτών οι οποίοι δηλώνουν αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις και να αυξήσουν την πίεση στην κυβέρνηση. Στο μεταξύ σήμερα, και μετά την ανάπαυλα των εορτών, οι αγρότες επιστρέφουν στα μπλόκα τους.

Τη στιγμή που η κυβέρνηση επαναλαμβάνει την ανάγκη για διάλογο, ορισμένοι αγρότες φαίνεται πως σκέφτονται να κουβεντιάσουν από κοντά τα αιτήματά τους. Υποστηρίζουν δε πως ακόμη δεν έχουν γίνει ουσιαστικά βήματα για την εκπλήρωση των αιτημάτων τους και τονίζουν πως τα μπλόκα και οι κινητοποιήσεις θα ενισχυθούν περισσότερο μετά τις γιορτές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο μπλόκο της Νίκαιας, σήμερα, έχει προγραμματιστεί γενική συνέλευση, προκειμένου να καθοριστεί η στάση με την οποία οι αγρότες θα συμμετάσχουν στην αυριανή πανελλαδική σύσκεψη.

Και ενώ οι αγρότες επιστρέφουν στα μπλόκα, η ΕΛΑΣ ανακοίνωσε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ομαλή και ασφαλή μαζική επιστροφή των εκδρομέων.

«Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που λαμβάνονται από τις δυνάμεις της Τροχαίας είναι άμεσα συνδεδεμένες με την παρουσία γεωργικών ελκυστήρων, σταθερών ή κινητών εμποδίων και πεζών επί του οδοστρώματος και αποσκοπούν στην αποτροπή επικίνδυνων καταστάσεων και σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων», αναφέρεται.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Τα μέτρα αυτά κρίνονται αναγκαία για τη διαχείριση αντικειμενικά επικίνδυνων συνθηκών κυκλοφορίας, ενώ σε καμία περίπτωση δεν συνιστούν αυθαίρετους αποκλεισμούς οδών», τονίζεται στην ανακοίνωση.

Για την πληρέστερη και έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών, τα σημεία στα οποία εφαρμόζονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων, καθώς και οι διαθέσιμες εναλλακτικές διαδρομές, επικαιροποιούνται διαρκώς και είναι διαθέσιμα σε ειδικό μπάνερ στην επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας εδώ.

Σε ό,τι αφορά την εθνική οδό Αθήνας – Θεσσαλονίκης στην περιοχή την Βοιωτίας, και ειδικότερα στο μπλόκο του Κάστρου και στο μπλόκο της Θήβας, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, εξακολουθούν να ισχύουν οι εξής κυκλοφοριακές παρεμβάσεις:

Στο Κάστρο , η κυκλοφορία των οχημάτων του αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε. διεξάγεται ως εξής : στο μεν ρεύμα προς Αθήνα, πραγματοποιείται εκτροπή αυτής, από την 125,770η χιλιομετρική θέση (Ανισόπεδος Κόμβος Μαρτίνου) έως 114,815η (Α/Κ Κάστρου), μέσω του παραδρόμου του αυτ/μου, στο δε ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, πραγματοποιείται από μία λωρίδα κυκλοφορίας του αυτ/μου Α.Θ.Ε.

, η κυκλοφορία των οχημάτων του αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε. διεξάγεται ως εξής : στο μεν ρεύμα προς Αθήνα, πραγματοποιείται εκτροπή αυτής, από την 125,770η χιλιομετρική θέση (Ανισόπεδος Κόμβος Μαρτίνου) έως 114,815η (Α/Κ Κάστρου), μέσω του παραδρόμου του αυτ/μου, στο δε ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, πραγματοποιείται από μία λωρίδα κυκλοφορίας του αυτ/μου Α.Θ.Ε. Στη Θήβα και ειδικότερα στην 89,835 χ/θ του αυτ/μου Α.Θ.Ε. (Α/Κ Θηβών), η κυκλοφορία διεξάγεται από μία λωρίδα κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα του αυτ/μου Α.Θ.Ε.

Από την Τροχαία, εκτός από την κατά το δυνατόν σταδιακή μετακίνηση συστήνεται επιπλέον, οι οδηγοί να λαμβάνουν υπόψη τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες κατά τον προγραμματισμό και τη διάρκεια του ταξιδιού τους και να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή, ιδίως σε οδικά τμήματα με περιορισμένο πλάτος κυκλοφορίας ή αυξημένη παρουσία εμποδίων, προσαρμόζοντας την ταχύτητα και τον τρόπο οδήγησής τους στις εκάστοτε συνθήκες.

Για τον ΠΑΘΕ αναφέρεται:

Ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα

Διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων μικτού βάρους έως 3,5 τόνων επί του Αυτοκινητοδρόμου Π.Α.Θ.Ε. από τον Α/Κ Πλατυκάμπου (Χ.Θ. 352+918) έως τον Α/Κ Κιλελέρ (Χ.Θ. 331+686) και διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων επί του Αυτοκινητοδρόμου Π.Α.Θ.Ε. από τον Α/Κ Πλατυκάμπου (Χ.Θ. 352+918) έως τον Α/Κ Βελεστίνου (Χ.Θ. 314+020).

Κατά τη διάρκεια των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται από εναλλακτικές διαδρομές, ως ακολούθως:

Όλα τα οχήματα θα εκτρέπονται στον Ανισόπεδο Κόμβο Πλατυκάμπου (Χ/Θ 352+918) στην Παλαιά Εθνική Οδό Λάρισας – Βόλου και στη συνέχεια:

– Τα οχήματα μικτού βάρους έως 3,5 τόνους, θα εισέρχονται στον Π.Α.Θ.Ε.:

είτε από τον Α/Κ Κιλελέρ (Χ.Θ. 331+686), μέσω της διασταύρωσης Αχιλλείου, είτε μέσω της Π.Ε.Ο. Λάρισας – Βόλου, θα κατευθύνονται στον Ανισόπεδο Κόμβο Βελεστίνου (Χ/Θ 314+020).

– Τα οχήματα μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων θα κινούνται στην Π.Ε.Ο. Λάρισας-Βόλου και θα κατευθύνονται στον Ανισόπεδο Κόμβο Βελεστίνου (Χ/Θ 314+020), όπου θα εισέρχονται στον ΠΑ.Θ.Ε..

Ρεύμα κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη

Διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων επί του Αυτοκινητοδρόμου Π.Α.Θ.Ε. από τον Α/Κ Νίκαιας (Χ.Θ. 348+106) έως τον Α/Κ Πλατυκάμπου (Χ.Θ. 352+918).

Κατά τη διάρκεια των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται από εναλλακτικές διαδρομές, ως ακολούθως:

Όλα τα οχήματα θα εκτρέπονται στο ύψος του Α/Κ Νίκαιας (Χ/Θ 348+106) και μέσω του κλάδου εξόδου προς Λάρισα θα εισέρχονται στην Π.Ε.Ο. Αθηνών – Θεσσαλονίκης και στην Λεωφόρο Καραμανλή και θα εισέρχονται στον Π.Α.Θ.Ε.:

–είτε από τον Ανισόπεδο Κόμβο Πλατυκάμπου (Χ/Θ 352+918 του Π.Α.Θ.Ε.)

-είτε από τον Ανισόπεδο Κόμβο Γυρτώνης (Χ/Θ 367+319 του Π.Α.Θ.Ε.).

Όλα τα οχήματα που θα εκτρέπονται στην κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, στον κλάδο εξόδου προς Λάρισα του Α/Κ Νίκαιας (Χ.Θ. 348+106), σε όλο το μήκος αυτού θα κινούνται υποχρεωτικά στην αριστερή λωρίδα και με ανώτατο όριο ταχύτητας τα 50 km/h.

Για την ΠΕΟ – Λάρισας – Αθηνών:

Όλα τα οχήματα που κινούνται επί της Π.Ε.Ο. Λάρισας – Αθηνών ώστε να εισέλθουν στον Αυτοκινητόδρομο Π.Α.Θ.Ε με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη ή Αθήνα, πριν από τον Α/Κ Νίκαιας (Αερογέφυρα Ι.Κ.Ε.Α.) θα αναστρέφονται και θα εισέρχονται στον Π.Α.Θ.Ε ως εξής.:

– τα οχήματα που κατευθύνονται προς Θεσσαλονίκη μέσω του Α/Κ Πλατυκάμπου (Χ.Θ. 352+918) ή του Α/Κ Γυρτώνης (Χ/Θ 367+319 του Π.Α.Θ.Ε.)

– τα οχήματα που κατευθύνονται προς Αθήνα σύμφωνα με τα προαναφερόμενα.