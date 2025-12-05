Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Οι αγρότες έχουν κόψει με μπλόκα 3 σημεία στην Αθηνών – Λαμίας: Δυόμιση ώρες παραπάνω το ταξίδι για Θεσσαλονίκη

Η εθνική οδός Αθηνών - Λαμίας έχει κλείσει σε τρία σημεία, στην Υλίκη, στη Νίκαια Λάρισας και στα Μάλγαρα
Αγροτικό μπλόκο
Μπλόκο αγροτών στην Πατρών - Τριπόλεως / APOHXOS.GR/EUROKINISSI

Αμετακίνητοι παραμένουν οι αγρότες στα μπλόκα, τα οποία ενισχύονται ώρα με την ώρα με περισσότερα τρακτέρ και σήμερα Παρασκευή (5.12.25).

Στα Πράσινα Φανάρια Θεσσαλονίκης επικράτησε ένταση όταν αγρότες προσπάθησαν να διασπάσουν με τα τρακτέρ τους τον αστυνομικό φραγμό, με στόχο να φτάσουν στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» και να στήσουν μπλόκο.

Το μεσημέρι της Παρασκευής οι αγρότες άνοιξαν ένα καινούργιο μπλόκο στην περιοχή της Υλίκης στη Βοιωτία, με αποτέλεσμα η εθνική οδός Αθηνών – Λαμίας να είναι κλειστή πλέον σε τρία σημεία.

Στον κόμβο της Υλίκης στη Βοιωτία, στον κόμβο της Νίκαιας στη Λάρισα και στον κόμβο των Μαλγάρων στη Θεσσαλονίκη. Η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται από παρακάμψεις.

 

Με αυτά τα δεδομένα η διαδρομή Αθήνα – Θεσσαλονίκη διαρκεί δυόμιση ώρες παραπάνω από το κανονικό.

Μπλόκα έχουν στηθεί και στην Πελοπόννησο, στο Κιάτο και στην Κάτω Αχαΐα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
226
146
114
73
52
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Ηράκλειο: Στη φυλακή οι γονείς για την κακοποίηση των 8 ανήλικων παιδιών τους – «Τα θέλω πίσω» φώναζε η μητέρα στο άκουσμα της απόφασης
Σε βάρος των γονέων είχε σχηματιστεί δικογραφία για κακοποίηση μετά από ανώνυμη καταγγελία που έφθασε στο «Χαμόγελο του Παιδιού»
Δικαστήριο
Newsit logo
Newsit logo