Οι αγρότες κάνουν ρεβεγιόν στα μπλόκα: Πρωτοχρονιά με σούβλες, ζεστό κρασί και ζωντανή μουσική – Εντυπωσιακές εικόνες από τη Νίκαια

Οι ψησταριές έχουν πάρει κυριολεκτικά φωτιά, με τους αγρότες να ψήνουν κοκορέτσια, κοντοσούβλια και αμέτρητα καλαμάκια, ενώ παράλληλα οι αγρότες τραγουδούν ρεμπέτικα
Ρεβεγιόν στα μπλόκα

Μια διαφορετική, αγωνιστική αλλαγή χρόνου κάνουν φέτος οι αγρότες της Θεσσαλίας. Αρνούμενοι να εγκαταλείψουν τον αγώνα τους, μετέτρεψαν τα μπλόκα, ιδιαίτερα αυτό της Νίκαιας στη Λάρισα σε χώρο γιορτής, στέλνοντας μήνυμα ενότητας και αποφασιστικότητας για το 2026.

Εκατοντάδες αγρότες, μαζί με τις οικογένειές τους και κατοίκους της περιοχής που έσπευσαν να συμπαρασταθούν, έχουν στήσει ένα μεγάλο υπαίθριο ρεβεγιόν δίπλα στα παραταγμένα τρακτέρ και τις σημαίες σε όλα τα μπλόκα που έχουν στηθεί στην Ελλάδα.

Το κρύο της νύχτας αντιμετωπίζεται με μεγάλες φωτιές που έχουν ανάψει σε βαρέλια και στο έδαφος, αλλά και με άφθονο κρασί που προσφέρεται σε όλους τους παρευρισκόμενους.

«No Farmers, No Food» με ρεμπέτικα

Στο σημείο έχει στηθεί σκηνή με μικροφωνική εγκατάσταση, όπου ζωντανή ορχήστρα με κιθάρες και μπουζούκι δίνει τον ρυθμό, τραγουδώντας κομμάτια με νόημα, όπως το «Παραπονεμένα Λόγια» και το «Τίποτα δεν πάει χαμένο».

Πίσω τους, δεσπόζει το πανό των αγροτών της Επαρχίας Φαρσάλων με το σύνθημα «No Farmers, No Food».

Οι ψησταριές έχουν πάρει κυριολεκτικά φωτιά, με τους αγρότες να ψήνουν κοκορέτσια, κοντοσούβλια και αμέτρητα καλαμάκια για να φιλέψουν όλο τον κόσμο που βρίσκεται στο μπλόκο.

 

Συγκινητική είναι και η παρουσία των παιδιών, με ζωγραφιές που κοσμούν τον χώρο και γράφουν «Αγρότες είμαστε μαζί σας».

Παρά το εορταστικό κλίμα, τα αιτήματα παραμένουν πιεστικά. Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι διατηρούν ανοιχτό το ενδεχόμενο κλιμάκωσης, με τα βλέμματα να είναι στραμμένα στην κρίσιμη πανελλαδική σύσκεψη που έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 4 Ιανουαρίου στα Μάλγαρα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, αν και η Εθνική Οδός και ο Ε65 παραμένουν κλειστοί στο συγκεκριμένο σημείο, οι αγρότες τηρούν τον λόγο τους και κρατούν ανοιχτές τις παρακαμπτήριες οδούς για την εξυπηρέτηση των ταξιδιωτών των ημερών.

