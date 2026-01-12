Ελλάδα

Οι αγρότες Λάρισας, Καρδίτσας και Κρήτης λένε «όχι» στη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Οι αγρότες όχι μόνο λένε «όχι» στο διάλογο αλλά φαίνεται πως σχεδιάζουν κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Για ακόμα μια φορά, η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τους αγρότες, φαίνεται να οδηγείται σε «ναυάγιο». Σύμφωνα με πληροφορίες,  αγρότες της Θεσσαλίας, αποφάσισαν να μην πάνε στο αυριανό ραντεβού (13/1/26), στο Μαξίμου, αφού η Κυβέρνηση δεν κάνει δεκτές τις δύο επιτροπές τις οποίες είχαν εκείνοι αποφασίσει να στείλουν.

Συγκεκριμένα, οι αγρότες από την Λάρισα και την Καρδίτσα, αποφάσισαν σύμφωνα με πληροφορίες να μην συναντηθούν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο ραντεβού της Τρίτης (13/1/26) και τώρα αναμένονται οι σχετικές ανακοινώσεις από την πλευρά της κυβέρνησης. Ζήτημα χρόνου είναι σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ακόμα ένα «όχι» από τους αγρότες της Νίκαιας…

Κατηγορούν την κυβέρνηση για εμπαιγμό και κοροϊδία και μιλούν για στημένο παιχνίδι, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση δε θέλει να δώσει λύσεις. 

Πληροφορίες αναφέρουν ότι μετά τη συνεδρίαση του συντονιστικού έγινε πρόταση να μην γίνει το ραντεβού στο Μαξίμου και αντί για αυτό, να δοθεί το έναυσμα για κλιμάκωση των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Οι αγρότες σύμφωνα με πληροφορίες, δε θα οριστικοποιήσουν τίποτα, μέχρι το πρωί της Τρίτης (13/1/26), περιμένοντας μέχρι τελευταία στιγμή μήπως αλλάξει γνώμη η κυβέρνηση και δεχθεί τις δύο επιτροπές που έχουν ορίσει οι εκείνοι. 

Στο ίδιος μήκος κύματος είναι και οι αγρότες της Κρήτης…

Κυβερνητικές πηγές: Περιμένουμε την απόφαση των αγροτών για να τοποθετηθούμε

Κυβερνητικές πηγές, διευκρινίζουν ότι η κυβέρνηση δεν πρότεινε μία συνάντηση με αγρότες και μία δεύτερη με εκπροσώπους κτηνοτρόφων, μελισσοπαραγωγών και αλιέων, καθώς και αγρότες από άλλες περιοχές της χώρας, όπως ακούστηκε…
Η κυβέρνηση δέχθηκε δύο διαφορετικές συναντήσεις με εκπροσώπους διαφορετικών μπλόκων που οι πρώτοι δεν θέλουν να προσέλθουν μαζί στη συνάντηση με τους δεύτερους.

Στις αλλεπάλληλες ερωτήσεις ΜΜΕ για το τι πρόκειται να γίνει μετά τη νέα άρνηση αγροτών να προσέλθουν στο τραπέζι του διαλόγου, οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι για να υπάρξει επίσημη τοποθέτηση από κυβερνητικής πλευράς, θα πρέπει να οριστικοποιηθεί πρώτα η απόφαση από τα μπλόκα των αγροτών. 

«Η συνάντηση που θα γίνει σίγουρα, είναι η δεύτερη, αυτή των 15:00» τονίζουν οι ίδιες πηγές, αναφερόμενες στη συνάντηση με το «γκρουπ» των αγροτών από τα Πράσινα Φανάρια και όσους είχαν «διασπαστεί» και ζητούσαν διάλογο με τον Πρωθυπουργό.

Κλείνουν το μπλόκο του Προμαχώνα

Την ίδια ώρα, όπως έγινε γνωστό το βράδυ της Δευτέρας (12/1/26) σκληραίνει τη στάση του το μπλόκο του προμαχώνα μετά τις εξελίξεις…

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, από τις 12.00 το μεσημέρι της Τρίτης (13/1/26) προχωρούν σε αποκλεισμό επ’ αόριστον του τελωνείου του Προμαχώνα και μάλιστα, σχεδιάζουν, για κάποιες ώρες την ημέρα να κλείνουν τη διέλευση και για τα ΙΧ αυτοκίνητα… 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
141
93
92
78
77
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Τρεις συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών στη Θεσσαλονίκη - Σε βάρος του ενός εκκρεμούσε «κόκκινη αγγελία» από την Interpol
Στο πλαίσιο των ερευνών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, 124 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, αυτοσχέδιο τσιγάρο με ακατέργαστη κάνναβη, 3 κινητά τηλέφωνα και 1.050 ευρώ
Περιπολικό
«Πανικός» στην Εθνικής Αντιστάσεως στην Καισαριανή λόγω έργων - Κλειστοί οι δρόμοι, ακινητοποιημένα τα οχήματα
Ουρά χιλιομέτρων έχει σχηματιστεί και στα δύο ρεύματα της περιφερειακής Υμηττού, με τα οχήματα στην κάθοδο να ξεκινούν από το ύψος του Παπάγου και να φτάνουν μέχρι τον Καρέα
Κίνηση
Καιρός αύριο: Βροχές και χιόνια στην Κρήτη – Κυριαρχούν οι ισχυροί άνεμοι, ανεβαίνει η θερμοκρασία
Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φθάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 08 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 12 με 13 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα τοπικά τους 14 βαθμούς Κελσίου
χιόνια
Η απολογία του ανιψιού για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα - «Ρωτούσα αερολογίες το ChatGPT, τα θεωρώ συμπτώσεις»
Όσα ανέφερε ο ανιψιός για τις «ύποπτες» ερωτήσεις του στο ChatGPT, για το τηλεφώνημα στον επιχειρηματία φίλο του μετά το φονικό και την καλή σχέση που φαίνεται να είχε με τους 22χρονους φερόμενους δράστες
Ο ανιψιός του 68χρονου ιδιοκτήτη κάμπινγκ που δολοφονήθηκε στην Φοινικούντα
Newsit logo
Newsit logo