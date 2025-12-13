Συμβαίνει τώρα:
Οι αγρότες λένε «Όχι» στο ραντεβού με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και στέλνουν τελεσίγραφο στο Μαξίμου μέχρι την Τρίτη

Σταδιακή κλιμάκωση αποφάσισαν οι αγρότες που στέλνουν στο Μαξίμου έγγραφο με τα αιτήματά τους
Αγρότες και κτηνοτρόφοι από όλη τη Θεσσαλία, τη Μακεδονία, την Ήπειρο και την Πελοπόννησο στη σύσκεψη της Νίκαιας / Eurokinissi

Αρνητική είναι η απάντηση των αγροτών στο κάλεσμα που τους απηύθυνε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, για ραντεβού τη Δευτέρα (15.12.25) στο Μέγαρο Μαξίμου. Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι διαμηνύουν πως θα περιμένουν την απάντηση της κυβέρνησης μέχρι την Τρίτη.

Στην πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια της Λάρισας το μεσημέρι του Σαββάτου (13.12.25), οι αγρότες αποφάσισαν ότι μέχρι να τοποθετηθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση για τα αιτήματά τους, δεν πρόκειται να αποχωρήσουν από τα μπλόκα, τονίζοντας πως προτίθενται να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους.

Για την απόφαση των αγροτών, θα υπάρξει τοποθέτηση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου και Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ Παύλου Μαρινάκη, το απόγευμα κατά την ομιλία του επι του προϋπολογισμού στη Βουλή…

Η συντονιστική επιτροπή των αγροτών συντάσσει έγγραφο με τα αιτήματά τους, το οποίο και θα σταλεί στο Μέγαρο Μαξίμου. Όπως ξεκαθαρίζουν, εάν δεν λάβουν απάντηση από την κυβέρνηση μέχρι την Τρίτη, θα κλιμακώσουν σταδιακά τις κινητοποιήσεις τους.

 

 

Οι προθέσεις τους είχαν διαφανεί από νωρίς, καθώς προσερχόμενοι στο Πνευματικό Κέντρο της Νίκαιας της Λάρισας για τη σύσκεψη, αγροτοσυνδικαλιστές τόνιζαν πως «ο πρωθυπουργός έκλεισε μόνος του τη συνάντηση».

Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις

Τη Δευτέρα οι αγρότες θα βρεθούν στις 12:00 το μεσημέρι στα δικαστήρια της Λάρισας, προκειμένου να συμπαρασταθούν στους συναδέλφους τους που θα δικαστούν για τα επεισόδια στη Νίκαια.

Την Τρίτη θα συμμετάσχουν με συλλαλητήρια στην απεργία της ΑΔΕΔΥ, ενώ την Τετάρτη και την Παρασκευή θα προχωρήσουν σε σύντομους αποκλεισμούς παραδρόμων.

