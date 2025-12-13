Ελλάδα

Αγρότες: «Ο Μητσοτάκης έκλεισε συνάντηση μόνος του», λένε – Σε εξέλιξη η πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια Λάρισας

Οι αγρότες απαντώντας στο κάλεσμα του πρωθυπουργού για διάλογο, λένε ότι μπορεί να υπάρξει μόνο εάν η κυβέρνηση απαντήσει στα αιτήματά τους, διαφορετικά, το εκλαμβάνουν ως ένα επικοινωνιακό τρικ
Σύσκεψη των αγροτών στη Νίκαια
Σύσκεψη των αγροτών στη Νίκαια

Κλιμάκωση των κινητοποιήσεων τους ή διάλογο με την κυβέρνηση αποφασίζουν οι αγρότες στην πανελλαδική σύσκεψη σήμερα (13.12.2025) στη Νίκαια Λάρισας.

Οι εκπρόσωποι των αγροτών βρίσκονται στο Πολιτιστικό Κέντρο Νίκαιας και δείχνουν έτοιμοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους χωρίς χρονικό ορίζοντα, εάν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους. H συνάντησή τους ξεκίνησε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι.

Απαντώντας στο κάλεσμα του πρωθυπουργού για διάλογο, λένε ότι διάλογος μπορεί να υπάρξει μόνο εάν η κυβέρνηση απαντήσει στα αιτήματά τους. Διαφορετικά, το εκλαμβάνουν ως ένα επικοινωνιακό τρικ, που μεθοδικά ανακοινώθηκε μόλις 24 ώρες πριν την πανελλαδική σύσκεψη.

Ο Σωκράτης Αλειφτήρας μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του μπλόκου Νίκαιας δήλωσε ότι «εμείς είμαστε αποφασισμένοι όσο δεν υπάρχουν ακόμη απαντήσεις από την κυβέρνηση, τελειώνοντας τη σύσκεψη να του αποστείλουμε όλα μας τα αιτήματα, γιατί νομίζω έχει μπερδευτεί λίγο λέγοντας ότι κάθε περιοχή έχει τα δικά της, και περιμένουμε ξεκάθαρες απαντήσεις επί των αιτημάτων. Θα πάμε σε έναν διάλογο, εάν και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις και βρεθεί το πρόσφορο έδαφος δίνοντας απαντήσεις ως πρωθυπουργός της χώρας στα αιτήματα. Αλλιώς, θεωρούμε ότι είναι ένα επικοινωνιακό παιχνίδι της κυβέρνησης. Και μάλιστα, η ανακοίνωση μιας συνάντησης 24 ώρες πριν από την Πανελλαδική σύσκεψη, κάνει αυτό το πράγμα να το πιστεύουμε. Η κυβέρνηση λέει ότι το τανγκό χρειάζεται δύο, η συνάντηση για να κλειστεί χρειάζεται δύο, ο κ. Μητσοτάκης λειτούργησε αυθαίρετα κι έκλεισε συνάντηση μόνος του».

Αγρότης από τη Λάρισα προμηνύει πως η σημερινή σύσκεψη θα καθορίσει τις επόμενες κινήσεις τους, ενώ ο αγροτικός κόσμος αρνείται να παρεβρεθεί σε έναν ακόμη προσχηματικό διάλογο. «Σήμερα σε αυτή τη σύσκεψη που γίνεται στη Νίκαια, θα συζητηθούν τα πάντα. Από τα αιτήματα, μέχρι και η περαιτέρω στάση μας. Πολλές φορές το έχουμε ξαναπεί, ότι η περαιτέρω στάση μας θα εξαρτηθεί από τη στάση της κυβέρνησης. Απλά, δεν μπορούμε να πάμε σε έναν ακόμη προσχηματικό διάλογο. Δεν έχουμε χρονικούς ορίζοντες, έχουμε υπάρξει και 40 μέρες πάνω στον δρόμο. Ελπίζω να μη χρειαστεί και τώρα. Να δοθούν οι λύσεις αυτές που χρειάζεται για να συνεχίσουμε να παράγουμε, να επιβιώσουμε».

Την πρόσκληση προς τους αγρότες απηύθυνε χθες ο πρωθυπουργός από το βήμα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, επιχειρώντας πολιτική εκτόνωσης απέναντι στην πίεση που ασκούν οι αγροτικές κινητοποιήσεις. Η πρωτοβουλία παραπέμπει στο πρότυπο αντίστοιχης συνάντησης που είχε πραγματοποιηθεί το 2024, ωστόσο συνοδεύεται και από σαφές μήνυμα ευθύνης προς τους αγρότες, καθώς υπονοείται ότι η μη προσέλευση στο ραντεβού θα τους καταστήσει υπόλογους για την παρατεταμένη κοινωνική ταλαιπωρία.

 

Άχυρα και πορτοκάλια στο γραφείο του Γιάννη Ανδριανού στο Άργος

Το πρωί του Σαββάτου αντιπροσωπεία του μπλόκου αγροτών Αργολίδας παρέδωσε  ψήφισμα με τα αιτήματα, στο πολιτικό γραφείο του Υφυπουργού της Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννη Ανδριανού στο Άργος.

agrolida

Οι αγρότες τοποθέτησαν στην είσοδο του πολιτικού γραφείου του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννη Ανδριανού κλούβα με πορτοκάλια και μανταρίνια και μια μπάλα με άχυρο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
136
135
121
111
93
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Αγωνία για τον 33χρονο γιατρό που αγνοείται στην Κρήτη – Βρέθηκε το αυτοκινητό του, εκδόθηκε Silver Alert
Στο σπίτι του γιατρού στο Ηράκλειο βρέθηκε το πορτοφόλι του με προσωπικά αντικείμενα, ενώ, όπως αναφέρουν οι συγγενείς  του, τον τελευταίο καιρό τον απασχολούσε ένα προσωπικό ζήτημα
Ο 33χρονος γιατρός που έχει εξαφανιστεί
ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην εισαγγελία Ηρακλείου η δικογραφία για τους 14 συλληφθέντες για παράνομες επιδοτήσεις – Το βράδυ η μεταγωγή τους στην Αθήνα
Στην εισαγγελία Ηρακλείου απεστάλη η δικογραφία για τους 14 αγρότες που συνελήφθησαν από το ελληνικό FBI ως μέλη κυκλώματος που είχε...
ΟΠΕΚΕΠΕ
Ανανεώθηκε πριν 42 λεπτά
10
Αγρότες από 40 μπλόκα αποφασίζουν το μεσημέρι στη Νίκαια Λάρισας για κινητοποιήσεις και συνάντηση με Μητσοτάκη
Τα αιτήματα των αγροτών αφορούν κυρίως το αυξημένο κόστος παραγωγής, τη σημαντική απώλεια εισοδήματος, τις χαμηλές τιμές των αγροτικών προϊόντων, τις καθυστερήσεις και το ύψος των επιδοτήσεων
Συλλαλητήριο αγροτών και κτηνοτρόφων στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, 9
Τα αυστηρά πρωτόκολλα δεν μπορούν να μηδενίσουν το ρίσκο από σπέρμα δότη – Τα κενά στους ελέγχους και οι κίνδυνοι
Οι συνηθισμένες εξετάσεις DNA δεν έχουν την ευαισθησία να ανιχνεύσουν τη συγκεκριμένη παραλλαγή στο TP53 που βρέθηκε να έχει ο δότης από τη Δανία που έδωσε σπέρμα και στην Ελλάδα
Γονιμοποίηση
Αγωνία για 11 οικογένειες στην Ελλάδα που έχουν αποκτήσει παιδιά από τον Δανό δότη - «Εξακολουθούμε να παίρνουμε σπέρμα δοτών από τη Δανία»
Πλημμελείς οι έλεγχοι των δοτών γενετικού υλικού πανευρωπαϊκά - Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια θεαματική αύξηση της ζήτησης για σπέρμα δότη από γυναίκες στην Ελλάδα
Σπέρμα 10
ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι παράνομες επιδοτήσεις 1,7 εκατ. ευρώ και οι 15 συλλήψεις – Ο «εγκέφαλος» του κυκλώματος δήλωνε χωράφια ακόμα και νεκρών
Αρχηγός της οργάνωσης φέρεται ότι είναι ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής Μύρων Χιλετζάκης - Κομβικό ρόλο φέρεται ότι είχαν ο λογιστής Γιώργος Λαμπράκης, αλλά και η σύζυγός του, δικηγόρος Χρυσάνθη Κουτάντου
ΟΠΕΚΕΠΕ 18
Newsit logo
Newsit logo