Οι αγρότες υποχώρησαν από τα μπλόκα σε Μπράλο και Πράσινα Φανάρια: Κλειστή παραμένει η Αθηνών – Θεσσαλονίκης

Ενόψει του ραντεβού την Τρίτη (13.01.2026), στο οποίο έχουν συμφωνήσει οι αγρότες, οι κινητοποιήσεις τους συνεχίζονται για 41η ημέρα, ενώ σήμερα το απόγευμα αναμένεται να αποφασιστεί η στάση που θα κρατήσουν στα μπλόκα που έχουν στηθεί σε όλη τη χώρα.

Σταδιακό άνοιγμα δρόμων και παραδρόμων πραγματοποιήθηκε στα μπλόκα του Μπράλου στον Ε65 στην Καρδίτσα, καθώς και στα Πράσινα Φανάρια με τους αγρότες να αποσύρουν τα τρακτέρ τους. Παράλληλα, οι αγρότες του Μπράλου αναμένεται να συνεδριάσουν, προκειμένου να οριστικοποιήσουν και να εξειδικεύσουν τα αιτήματά τους, αλλά και να καθορίσουν ποιοι θα τους εκπροσωπήσουν στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, ενώ εξετάζουν και την αποκλιμάκωση των κινητοποιήσεων σε Ιωάννινα και δυτική Ελλάδα ως «ένδειξη καλής θελήσεως».

Την ίδια ώρα η μετακίνηση βαρέων οχημάτων γίνεται μέσω παραδρόμων προς την παλαιά εθνική οδό και μέσω Αμφίκλειας, Ελάτειας, Λιβαδειάς και Θήβας οδηγούνται προς τη Ριτσώνα, στο 75ο χιλιόμετρο, ώστε να επανέλθουν στην εθνική οδό και να συνεχίσουν το δρομολόγιό τους προς την Αθήνα αφού η εθνική οδός Αθηνών – Θεσσαλονίκης παραμένει κλειστή.

Από την άλλη πλευρά, ακλόνητα παραμένουν τα τρακτέρ στο μπλόκο του Κάστρου Βοιωτίας, με τους αγρότες να τηρούν πιο σκληρή στάση από άλλες περιοχές της χώρας.

Οι επικεφαλής του μπλόκου επισημαίνουν ότι θα τηρήσουν την απόφαση που είχε ληφθεί για τον καθολικό αποκλεισμό και πως θα επανεξετάσουν τη στάση τους στη συνέλευση που θα γίνει αργά το απόγευμα της Παρασκευής.

Ανυποχώρητοι είναι οι αγρότες κυρίως στις σήραγγες των Τεμπών, έχοντας περάσει ολόκληρη τη νύχτα στο σημείο, συνεχίζοντας τις κινητοποιήσεις τους. Τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα παραμένουν παρατεταγμένα στη σήραγγα, με τη συμμετοχή του μπλόκου της Νίκαιας, στο πλαίσιο της κλιμάκωσης των κινητοποιήσεών τους.

Και στην Εύβοια, από χθες το βράδυ ανακοινώθηκε η απόφαση της γενικής συνέλευσης του μπλόκου, σύμφωνα με την οποία η Υψηλή Γέφυρα της Χαλκίδας, που είχε αποκλειστεί, άνοιξε σήμερα στις 10:00 το πρωί, δηλαδή 24 ώρες νωρίτερα από τον αρχικό σχεδιασμό. Όπως δήλωσαν οι αγρότες, «πρόκειται για κίνηση καλής θέλησης ενόψει του διαλόγου με τον πρωθυπουργό».

Παραμένουν τα μπλόκα σε Ήπειρο

Στο άνοιγμα της εθνικής οδού Ιωαννίνων-Κακκαβιάς που έκλεισαν χθες το μεσημέρι, παραμένουν οι αγρότες με τρακτέρ, αγροτικά αυτοκίνητα και μπάλες άχυρου. Τα τρακτέρ από το μπλόκο Καλπακίου μετακινήθηκαν προς το Τελωνείο Κακαβιάς και έκλεισαν τον δρόμο στη θέση Παρακάλαμος.

Ωστόσο, μετά την εξέλιξη διαλόγου με τον πρωθυπουργό, αναμένεται το μεσημέρι να επιστρέψουν στο Καλπάκι και να ανοίξουν την εθνική οδό Ιωαννίνων-Κακαβιάς. Τα τρακτέρ όμως θα παραμείνουν στο Καλπάκι.

Στην Ηγουμενίτσα, αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι έκλεισαν χθες το μεσημέρι και τα δύο ρεύματα της Εγνατίας πριν από την είσοδο του λιμένα εξωτερικού. Εμφανίζονται αποφασισμένοι να κλείσουν όλο το 48ωρο την Εγνατία και να την ανοίξουν αύριο το πρωί, χωρίς να αποσύρουν τα τρακτέρ.

Στην Άρτα και την Πρέβεζα, τα τρακτέρ παραμένουν παραταγμένα στα μπλόκα του ανισόπεδου κόμβου της Ιονίας Οδού και στον Λούρο.

Μπλόκα στην Δυτική Ελλάδα

Παραμένουν στα μπλόκα που έχουν στήσει αγρότες και κτηνοτρόφοι της δυτικής Ελλάδας σε σημεία των οδικών δικτύων.

Στην Αχαΐα, αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν αποκλείσει τη μεγάλη περιμετρική οδό της Πάτρας, που αποτελεί τμήμα του αυτοκινητόδρομου Ελευσίνας – Πατρών – Πύργου, στον κόμβο της Εγλυκάδας και η κίνηση των αυτοκινήτων εκτρέπεται στο τοπικό οδικό δίκτυο της αχαϊκής πρωτεύουσας.

Στην Ηλεία, αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν αποκλείσει τον αυτοκινητόδρομο Πατρών – Πύργου, στον κόμβο Χανάκια, του Πύργου και η κίνηση των οχημάτων εκτρέπεται στην παλαιά εθνική οδό, μέσω του κόμβου της Αμαλιάδας.

48ωρος αποκλεισμός σε Μπάρα Σιάτιστας και κόμβο Φιλώτα

Σε εξέλιξη παραμένει ο 48ωρος αποκλεισμός στη Μπάρα Σιάτιστας, στην Εγνατία Οδό, ενώ για σήμερα έχει αποφασιστεί ο αποκλεισμός και των παρακαμπτηρίων οδών από τις 12:00 έως τις 17:00, με ανοιχτό το ενδεχόμενο προσωρινής άρσης των αποκλεισμών, εφόσον κριθεί αναγκαίο για την αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας.

Την ίδια στιγμή, συνεχίζεται ο 48ωρος αποκλεισμός και στο μπλόκο του κόμβου Φιλώτα, επίσης επί της Εγνατίας Οδού, που ξεκίνησε χθες στις 10 το πρωί. Οι αγρότες έχουν προχωρήσει σε αποκλεισμούς των κάθετων αξόνων της Εγνατίας Οδού από Φλώρινα προς Κοζάνη και από Έδεσσα προς Κοζάνη, καθώς και στα αντίστοιχα αντίθετα ρεύματα.

Αποφασίζουν οι αγρότες στα Μάλγαρα

Το μπλόκο των αγροτών στα Μάλγαρα συμπληρώνει σήμερα 40 μέρες και συμμετέχει στον 48ωρο αποκλεισμό, ενώ αυτή την ώρα παραμένουν κλειστά και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Σήμερα οι αγρότες θα αποφασίσουν αν θα κρατήσουν κλειστά και τα δύο ρεύματα, συνεχίζοντας τον αρχικό προγραμματισμό ή αν θα ανοίξουν.

Στη Χαλκηδόνα, έχουν ανοίξει από χθες το βράδυ την παλιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης- Πέλλας, στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Μουδανιών, στον κόμβο της Τρίγλιας, περίπου στις 12.00 αναμένεται να ανοίξουν το δρόμο οι αγρότες που συμμετείχαν στον 48ωρο αποκλεισμό.

Τελωνεία

Σε εξέλιξη βρίσκεται από χτες Πέμπτη και ο 48ωρος αποκλεισμός στα τελωνεία του Προμαχώνα και της Εξοχής, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία, καθώς και στη Νίκη, στα σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία.

Το τελωνείο του Προμαχώνα παραμένει αποκλεισμένο, εμποδίζοντας την είσοδο και έξοδο όλων των φορτηγών. Η διέλευση των οχημάτων καθορίζεται περιοδικά, ανάλογα με την κυκλοφορία.

Στο Νευροκόπι Δράμας, οι αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν αποκλείσει τα φορτηγά και τα επαγγελματικά οχήματα από χθες στις 8 το πρωί, το οποίο αναμένεται να ανοίξει στις 18:00 το απόγευμα του Σαββάτου 10 Ιανουαρίου. Τα Ι.Χ επιβατικά και τα τουριστικά λεωφορεία εκτρέπονται στις παρακαμπτήριες οδούς.

Στο τελωνείο της Νίκης συνεχίζεται η 48ωρη κινητοποίηση με αποκλεισμό για όλα τα φορτηγά, τα Ι.Χ. επιβατικά και τα τουριστικά λεωφορεία. Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο περιοδικής διέλευσης των Ι.Χ. και των τουριστικών λεωφορείων, σύμφωνα με τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης των συμμετεχόντων.

Στο τελωνείο των Ευζώνων η κινητοποίηση διήρκησε περίπου έξι ώρες, με αποκλεισμό για όλα τα οχήματα, επιτρέποντας διέλευση μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις. Το μπλόκο ενισχύθηκε με παραγωγούς από Αριδαία, Έδεσσα, Αλμωπία και Δερβένι, διασφαλίζοντας την εφαρμογή των μέτρων καθ’ όλη τη διάρκεια της κινητοποίησης. Σύμφωνα με απόφαση της γενικής συνέλευσης, για σήμερα και τις επόμενες ημέρες έως τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου, ο αποκλεισμός θα ξεκινά στις 4 μετά το μεσημέρι και θα διαρκεί έως αργά το βράδυ.

Που είναι ανοιχτά τα μπλόκα

Οι αγρότες που βρίσκονταν στο μπλόκο της Χαλκηδόνας έδωσαν στην κυκλοφορία τον δρόμο που είχαν αποκλείσει χθες, στις 12 το μεσημέρι, και στα δύο ρεύματα της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας.

Στις 12 το μεσημέρι δόθηκε στην κυκλοφορία και ο δρόμος στον κόμβο της Τρίγλιας, επί της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, ολοκληρώνοντας έτσι έναν 24ωρο αποκλεισμό.

Στον νομό Καβάλας, οι συμμετέχοντες στο αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο της Μουσθένης άνοιξαν τις μπάρες των διοδίων για ένα δίωρο προχωρώντας παράλληλα σε διανομή προϊόντων στους διερχόμενους οδηγούς.

Το Σάββατο η πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων στη Νίκαια

Για αύριο Σάββατο 10 Ιανουαρίου, είναι προγραμματισμένη η 4η πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια της Λάρισας, την οποία καλεί η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων.

Συγκεκριμένα, στις 13:00 το μεσημέρι στο πολιτιστικό κέντρο Νίκαιας θα βρεθούν οι εκπρόσωποι των δεκάδων μπλόκων, προκειμένου να συζητήσουν την πορεία του αγώνα τους καθώς και τα ζητήματα που αφορούν την συνάντηση με τον πρωθυπουργό.